Insider: Kane für den FC Bayern wichtiger als Lewandowski

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Harry Kane begeistert im Trikot des FC Bayern

Im Sommer verpflichtete der FC Bayern Harry Kane für knapp 100 Millionen Euro. In München hat der englische Nationalmannschaftskapitän direkt eingeschlagen. Mit 17 Toren in seinen ersten elf Bundesligaspielen ist der 30-Jährige auf Rekordkurs. Ein Insider hat nun über die Bedeutung des Stürmers für den Rekordmeister ausgepackt.

Harry Kane lässt all die Stimmen verstummen, die seinen Wechsel zum FC Bayern kritisch gegenüberstanden. Der Engländer stellte eindrucksvoll unter Beweis, dass er die Mega-Ablöse, die sich im Bereich von etwa 100 Millionen Euro bewegte, definitiv wert ist.

In der Bundesliga und Champions League trifft der Kapitän der Three Lions nach Belieben. Doch der Angreifer ist mehr als ein bloßer Torgarant. Auch seine akribische Arbeit gegen den Ball und die Bereitschaft zur Unterstützung der Verteidigung zeichnen den ehemaligen Spurs-Star aus. Diese Eigenschaft macht Kane an der Säbener Straße offenbar sehr beliebt.

FC Bayern: Kane "unglaublich nett und umgänglich"

Eine anonyme Quelle aus dem Umfeld der Münchener gab gegenüber "The Athletic" Einblick in die Bayern-Kabine und stellte die Bedeutung des Neuzugangs dar. Demnach haben die Spieler des FC Bayern "Ehrfurcht vor Kane", da dieser "unerschütterliches Selbstvertrauen mit echter Demut" verbinde.

Dies unterscheide den gebürtigen Londoner von Ex-Stürmer Robert Lewandowski. "Man hatte immer das Gefühl, dass er [Lewandowski] es für sich selbst tut und nicht für den Verein. Für Kane geht es nur darum, dass die Mannschaft gewinnt. Mit dieser Einstellung ist er das perfekte Vorbild für alle anderen", so der Insider.

Ein anderer, ebenfalls nicht namentlich genannter Mitarbeiter des FC Bayern gab gegenüber "The Athletic" zu Protokoll, dass Kane "unglaublich nett und umgänglich" sei. Der Engländer lehne niemals den Wunsch eines Fans ab, für ein Selfie zu posieren oder ein Trikot zu signieren. Auch für jegliche Interviews nach Spielschluss stehe der Mittelstürmer stets zur Verfügung.