Experte heizt Gerüchte um Wirtz-Wechsel zu Bayern an

Florian Wirtz (li.) wird immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Die Gerüchte um einen Wechsel von Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zum FC Bayern im kommenden Sommer reißen nicht ab. Doch würde der Mittelfeldspieler bei den Münchnern zusammen mit Jamal Musiala funktionieren? Und wie könnte der deutsche Fußball-Rekordmeister einen Transfer überhaupt bewerkstelligen? Ein Experte glaubt, dass eine Klausel im Vertrag von Wirtz dem FCB helfen könnte.

Bereits seit mehreren Jahren wird Florian Wirtz immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Jüngst wurden die Gerüchte um einen möglichen Wechsel des Leverkusener Shootingstars wieder aufgewärmt, weil Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen den deutschen Nationalspieler als "super Spieler" bezeichnete und auf Nachfrage nach einer Verpflichtung antwortete: "Das wird man sehen."

Nachdem TV-Experte Dietmar Hamann zuletzt gegenüber "Bild" verriet, dass die Familie Wirtz bereits seit Längerem in Kontakt mit den Münchnern ist und gleichzeitig davon ausging, dass der Mittelfeldspieler im Sommer zum FC Bayern wechseln wird - möglicherweise nach einem Verkauf von Jamal Musiala - hat Reporter-Legende Marcel Reif nun die Gerüchte weiter angeheizt.

Von "Bild" gefragt, ob ein Kauf von Wirtz in finanzieller Hinsicht denn so sinnvoll wäre, weil der Leverkusener aufgrund seines bis 2027 datierten Vertrages ganz sicher nicht viel günstiger zu haben wäre als der mögliche Erlös, den ein Musiala-Verkauf einbringen würde, spekulierte Reif über passende Klauseln. "Offiziell gibt es diese vielleicht nicht, aber es ist durchaus zu vermuten, dass es dort Absprachen [rund um die letzte Verlängerung bei Bayer im vergangenen Sommer] gegeben hat, dass Wirtz noch ein Jahr bleibt [und danach gehen könnte] ...", sagte Reif.

Bekommt der FC Bayern den 20-Jährigen also deutlich unter seinem Marktwert, der bei geschätzten 85 Millionen Euro liegt? Laut der Reporter-Legende scheint das möglich. Welche Summe genau konnte Reif nicht sagen. "Für halbwegs ausreichend", sagte er nur.

Reif glaubt nicht, dass Musiala den FC Bayern verlässt

Ob Wirtz im Fall der Fälle beim Rekordmeister dann zusammen mit Musiala spielen würde oder ob der FCB, wie von Hamann angedeutet, den vielfach umworbenen Musiala sogar gehen lässt, wollte Reif hingegen nicht eindeutig beantworten.

"Sie sind schon in den gleichen Regionen des Platzes unterwegs, zusammen kann ich mir sie auch nicht vorstellen", so Reif. Aber: "Musiala entwickelt sich schon in so jungen Jährchen zu einer Bayern-Figur. Im Moment kann ich mir den schwer in einem anderen Trikot vorstellen."

Außerdem stellte Reif die Frage: "Ist Wirtz so viel besser als Musiala? Klar ist er im Moment in Top-Form, aber Musiala performt auch in dieser Region."

Beide zusammen im Bayern-Trikot hält Reif daher für eher unrealistisch. Dass Wirtz die Werkself verlässt, sei hingegen denkbar.