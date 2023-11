Bericht: Manuel Neuer hat wieder geheiratet

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Manuel Neuer hat wohl zum zweiten Mal "Ja" gesagt

Nach seinem Comeback nach fast elfmonatiger Verletzungspause gibt es bei Manuel Neuer jetzt wohl die nächsten frohen Botschaften zu verkünden. Der Torhüter des FC Bayern hat seine Verlobte Anika Bissel geheiratet - so zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht am Dienstag.

Wie die "Bild" am Dienstagvormittag vermeldete, sollen der 37-Jährige und seine 14 Jahre jüngere Freundin im engsten Familienkreis "Ja" gesagt haben. Die Zweitliga-Handballerin trägt demnach fortan den Familiennamen des Fußball-Weltmeisters von 2014, hat auch schon ihr Instagram-Profil entsprechend angepasst.

Erst Ende September hatte die Zeitung vermeldet, dass sich der Bayern-Kapitän und seine Freundin verlobt hätten. Außerdem wurde bekannt, dass das Paar ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarte. Im Frühjahr 2024 sollen Manuel und Anika zum ersten Mal Eltern werden, hieß es in übereinstimmenden Medienberichten.

Für den langjährigen Nationalspieler wäre es die zweite Ehe. Von 2017 bis 2020 war er mit seiner ersten Frau Nina verheiratet, ehe sich das Paar vor Weihnachten 2020 scheiden ließ. Für seine Partnerin hingegen wäre es die erste Trauung. Eine offizielle Bestätigung der Eheschließung steht derweil noch aus.

Derzeitiger Vertrag Neuers beim FC Bayern läuft bis 2024

Manuel Neuer hatte sich nach seinem schweren Ski-Unfall im Dezember 2022 zuletzt sportlich wieder zurückgemeldet und ehrgeizige Ziele für sich und den FC Bayern formuliert.

Seit seiner Rückkehr ins Tor des deutschen Rekordmeisters haben die Münchner bis dato alle drei Bundesliga-Spiele gewonnen. Das aktuelle Arbeitspapier mit dem gebürtigen Gelsenkirchener läuft im Sommer 2024 aus.

Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass Manuel Neuer und der FC Bayern ihre Zusammenarbeit noch einmal um mindestens ein Jahr verlängern werden.