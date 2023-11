Reif wundert sich über merkwürdiges "Dortmunder Phänomen"

IMAGO

Der BVB muss derzeit um die Champions League bangen

Nach zwei Bundesliga-Pleiten in Folge hängt bei Borussia Dortmund der Haussegen schief. Warum bekommt der BVB keine Konstanz in die eigenen Leistungen? Diese Frage hat sich auch Reporter-Legende Marcel Reif gestellt, gleichzeitig eine eindringliche Warnung an den Klub geschickt und auch Trainer Edin Terzic nicht von seiner Kritik ausgenommen.

Borussia Dortmund hat ein Wochenende zum Vergessen hinter sich. Durch die Siege der Konkurrenz und die eigene Niederlage beim VfB Stuttgart (1:2) rutschte der BVB aus den Champions-League-Rängen, findet sich derzeit nur noch auf dem fünften Tabellenplatz wieder. Warum die Schwarz-Gelben nach der starken Leistung in der Königsklasse unter der Woche gegen die Schwaben ein ganz anderes Gesicht zeigten, konnte sich auch der frühere TV-Reporter Marcel Reif nicht erklären.

"Was sie können, hat man gegen Newcastle gesehen", sagte er bei "Bild", gegen den VfB gab es davon aber keine Spur.

"Man kann ja auch mal ein schlechtes Spiel haben, solche haben sie zuletzt aber dann gewonnen. Und ich dachte: Jetzt haben sie den entscheidenden Sprung geschafft. Denn sie haben schon die Qualität", fügte Reif an und setzte voller Unverständnis hinzu: "Aber sich so auf den Rücken zu legen in Stuttgart oder auch gegen die Bayern eine Woche zuvor ..."

Dass der BVB möglicherweise nur in Top-Spielen vollen Einsatz zeige und sich gegen Teams wie Stuttgart schleifen lasse, wie bei einigen Beobachtern vermutet, könne auch nicht sein. "Dann hätten sie ja nicht so [schlecht] gegen die Bayern gespielt", wischte Reif diese These beiseite.

Reif: BVB muss Situation ernst nehmen

"Der BVB wäre gut beraten, die aktuelle Situation ernst zu nehmen", warnte der Reporter die Verantwortlichen und gab das Ziel aus: "Platz vier ist das Thema." Von einem möglichen fünften Platz, der je nach Abschneiden der deutschen Teams möglicherweise am Ende auch zur Champions-League-Qualifikation reichen könnte, sollte man in Dortmund nicht träumen, empfahl der 73-Jährige.

Beim aktuell wankenden BVB könne er zudem auch Edin Terzic nicht aus der Verantwortung nehmen, so Reif weiter. "Ein Trainer braucht nicht mehr zu tun - egal ob in der Kreisklasse oder der Champions League - als das aus der Mannschaft rauszuholen, was sie drin hat", betonte er und fügte an: "Und wenn sie nicht mehr drin hätten, wäre es ja gut. Aber da sie mehr drin haben, stehen wir vor einem Dortmunder Phänomen."

Kann Terzic noch die Kurve bekommen und die "systemische Inkonstanz" beheben? Laut Reif habe der Coach "viele Spieler besser gemacht", aber ob er "den Stachel herausziehen kann", ließ die Reporter-Legende offen. Vielmehr deutete Reif an, dass der Trainer zur Disposition stehen könnte, wenn Platz vier ernsthaft in Gefahr gerät. "Dann werden sie alles über den Haufen werfen", warnte Reif.

Als Wirtschaftsunternehmen sei die Champions-League-Qualifikation "mit den vielen Millioneneinnahmen ohne jede Einschränkung unabdingbar".