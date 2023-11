Bayern-Sportdirektor macht spannende Palhinha-Ansage

IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Weiterhin beim FC Bayern auf der Liste: Joao Palhinha

Am Deadline Day scheiterte der Sommer-Transfer von Wunschsechser Joao Palhinha zum FC Bayern, weil dessen Arbeitgeber FC Fulham kurzfristig keinen Ersatz mehr auftreiben konnte. Die Münchner könnten beim Portugiesen jedoch demnächst einen neuen Anlauf wagen, wie Sportdirektor Christoph Freund nun bestätigte.

"Natürlich ist er weiter auf unserem Schirm. Der Verein hat sich im Sommer intensiv mit Palhinha beschäftigt. Am letzten, kuriosen Tag des Transferfensters war ich ja schon ein bisschen mit dabei", erklärte der Nachfolger von Hasan Salihamidzic im Interview mit der "Sport Bild".

Rückblick: Trainer Thomas Tuchel hatte im Endspurt der vergangenen Transferperiode immer wieder eine sogenannte "Holding Six" gefordert und Joao Palhinha als Wunschlösung ausgemacht.

Der 28-Jährige sollte für rund 65 Millionen Euro vom FC Fulham losgeeist werden und weilte am 1. September sogar schon in München, wo er den Medizincheck erfolgreich absolvierte. Erste Fotos im neuen Trikot wurden geschossen, nur die Unterschrift fehlte noch.

Doch auf den letzten Metern platzte der Deal spektakulär, weil der FC Fulham keinen geeigneten Nachfolger für den Mittelfeldmann finden konnte. In der Folge verlängerte der Nationalspieler überraschend bis 2028 in London.

Freund: FC Bayern "sondiert den Markt"

Auch wenn Bayern-Sportdirektor Freund andeutete, dass Palhinha beim deutschen Branchenführer weiterhin Thema ist, hielt er auch andere Türen offen. "Noch kann man nicht sagen, was passieren wird. Wir sondieren den Markt generell", stellte der Österreicher klar.

In den letzten Wochen drückte in München eher in der Abwehr der Schuh. Nur drei Innenverteidiger mit internationaler Erfahung stehen Coach Tuchel zur Verfügung, immer wieder kam es in der bisherigen Saison zu Verletzungen und Krankheiten.

Gut möglich also, dass der FC Bayern im Winter auf mehr als nur einer Position nachlegen wird. Finanzielle Reserven sind noch ausreichend vorhanden.