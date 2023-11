Guirassy oder Kane? Wehrle lässt aufhorchen

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Alexander Wehrle lobte Serhou Guirassy und Harry Kane

Harry Kane vom FC Bayern und Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart liefern sich derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Torjägerkanone in der Fußball-Bundesliga. VfB-Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle rechnet damit, dass das Duell erst am Saisonende entschieden wird.

17 Tore für Kane in elf Spielen, 15 Tore für Guirassy in neun Spielen. Der Kampf um die Torjägerkanone in der Fußball-Bundesliga ist bereits im ersten Saisondrittel entbrannt.

VfB-Boss Alexander Wehrle rechnet mit einem spannenden Zweikampf. "Der Bessere möge die Trophäe in den Händen halten", sagte er bei "Sky" und ergänzte: "Die Saison ist noch lang, wir haben erst elf Spieltage hinter uns. Es kann also noch viel passieren."

Dass sowohl Kane als Guirassy derzeit wie am Fließband treffen, sei für die Liga schön. "Das macht viel Spaß", hob Wehrle hervor: "Sie machen Momentan ein Stück weit einen Unterschied für die beiden Mannschaften."

In diesem Zusammenhang lobte Wehrle auch die Teamkameraden der beiden Stürmer. "Man darf nie vergessen, dass auch Mitspieler dazu gehören, die Kane und Guirassy in Szene setzen", so der 48-Jährige, der betonte: "Beide profitieren von einer sehr, sehr guten Offensive, die die Stürmer in Szene setzen kann."

VfB Stuttgart will mit Guirassy verlängern

Um Guirassy rankten sich zuletzt zahlreiche Wechsel-Gerüchte. "Jeder weiß, dass die Premier League eine der stärksten Ligen der Welt ist. Im Moment schließe ich keine Türen. Es gibt einige sehr große Mannschaften in Europa und der Fokus liegt nicht nur auf der Premier League", ließ der 27-Jährige seine Zukunft zuletzt im "Guardian"-Interview offen.

Der Torjäger steht noch bis 2026 in Stuttgart unter Vertrag, kann den Verein im Winter und im Sommer allerdings per Ausstiegsklausel verlassen. Bei einem Abgang im Januar würden die Schwaben 17,5 Millionen Euro kassieren, bei einem Wechsel im Sommer 2024 sogar 20 Millionen.

Wehle machte allerdings zuletzt bei "Sky90" klar, dass der VfB versucht, den Vertrag von Guirassy zu verlängern. "Wir sind mit ihm, seinem Berater und seinem Umfeld in engem Austausch. Von daher möchte er, und wir auch, eine ruhige Saison haben", so der VfB-Boss.