Barca verrät Plan mit Ex-Bayern-Star

IMAGO/Bagu Blanco / PRESSINPHOTO

Robert Lewandowski und Joao Cancelo vom FC Barcelona haben eine Bayern-Vergangenheit

Der FC Bayern entschied sich im vergangenen Sommer gegen eine Festverpflichtung von Joao Cancelo, eine kurzfristige erneute Ausleihe platzte kurz vor dem Ende der Wechselfrist. Und so kam der Außenverteidiger beim FC Barcelona unter. Nun hat Barca seine Pläne mit dem Portugiesen verraten.

Der FC Barcelona will den derzeit von Manchester City ausgeliehenen Joao Cancelo am liebsten fest verpflichten, wie Sportdirektor Deco bei "RAC1" klarstellte. Gleiches gelte für Joao Felix, den Barca im Sommer von Atlético Madrid ausgeliehen hatte.

"Es besteht kein Zweifel daran, dass wir sie in der nächsten Saison haben wollen, weil sie gut in die Mannschaft passen", stellte der einstige Weltklasse-Spieler klar: "Wir sind noch im November, es ist noch früh, aber natürlich denken wir schon darüber nach. Wir werden sehen, wie die Saison verläuft." Beide seien "wichtig" für den Kader. "Wir sind mit ihren Leistungen zufrieden."

Luft nach oben besteht bei den beiden portugiesischen Nationalspielern aber dennoch. "Ich denke, sie waren beide manchmal spektakulär. Und in anderen Spielen nicht so gut, was aber normal ist", so Deco.

Joao Cancelo hat seit seiner Ankunft in Barcelona in 14 Pflichtspielen drei direkte Torbeteiligungen geliefert. Unter Cheftrainer Xavi kommt der 29-Jährige sowohl auf der rechten als auch auf der linken Außenbahn zum Einsatz. Bei Manchester City besitzt er eigentlich noch einen Vertrag bis 2027, in den Plänen von Teammanager Pep Guardiola spielte er zuletzt aber keinerlei Rolle mehr.

Fati-Rückkehr zum FC Barcelona? "Hängt von ihm ab"

Der 24 Jahre alte Felix kommt in 14 Pflichtspielen auf drei Tore und vier Vorlagen. Bei Atlético Madrid steht er noch bis 2029 unter Vertrag.

Bei Barca hat der Golden Boy von 2019 den Kaderplatz von Barca-Eigengewächs Ansu Fati eingenommen, der auf Leihbasis zu Brighton & Hove Albion wechselte. Die Karriere des spanischen Nationalspielers könnte laut Deco aber in Barcelona fortgesetzt werden.

"Ansu kann natürlich zurückkommen. Er ist sehr jung und gerade sehr zufrieden. Er bat darum ausgeliehen zu werden, um mehr Spielminuten zu bekommen und ich glaube, er macht es gut", so der einstige Mittelfeld-Star, der im August die Geschicke als Sportdirektor übernommen hat. "Ich werde ihn mit bald vor Ort anschauen. Seine Zukunft hängt von ihm ab."