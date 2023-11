Abschied von Eintracht Frankfurt? Krösche spricht Klartext

IMAGO/Peter Hartenfelser

2021 übernahm Markus Krösche den Posten als Sportvorstand von Eintracht Frankfurt.

Durch seine großen Erfolge mit Eintracht Frankfurt hat Sportvorstand Markus Krösche Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz geweckt. Der ehemalige Profi des SC Paderborn leistet bei den Adlerträgern so gute Arbeit, dass er laut "Bild" in der vergangenen Saison bereits beim FC Liverpool und Tottenham Hotspur auf dem Zettel stand.

Auch mit dem FC Bayern wurde der 43-Jährige bereits in Verbindung gebracht. An einen Wechsel denkt der gebürtige Hannoveraner aber dennoch nicht, wie er im Interview mit der "Hessenschau" verriet. "Ich habe ehrlicherweise keine Ambitionen, was anderes zu machen", stellte der Sportchef unmissverständlich klar.

Eintracht Frankfurt "ein echt geiler Klub"

"Ich kann bei der Eintracht das, was ich vorhabe, auch umsetzen. Es ist halt echt ein geiler Klub", fügte Krösche hinzu, der 2021 seinen Sportdirektorposten bei RB Leipzig räumte, um am Main anzuheuern: "Die Leute im Klub passen alle gut zusammen. Es macht echt Spaß, hier zu arbeiten."

Im Winter wartet auf den ehemaligen Mittelfeldspieler viel Arbeit. Mindestens ein neuer Stürmer soll sich den Adlerträgern anschließen. Hinzu kommt, dass bereits einige Spieler der SGE Begehrlichkeiten von europäischen Top-Klubs geweckt haben.

Dennoch stellte Krösche in der "Frankfurter Rundschau" klar, dass man den Grundstock der Mannschaft nach dem größeren Umbruch vergangenen Sommer nun "zwei, drei, vier Jahre" zusammenhalten wolle. Als Saisonziel gab der Sportvorstand das obere Drittel aus.

Dennoch könnten offenbar gleich drei Spieler die Main-Metropole im Winter verlassen. Laut "Bild" stehen bei dem Bundesligisten Lucas Alario, Kristijan Jakic sowie Jens Petter Hauge auf dem Abstellgleis.