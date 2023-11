Medien: Baumgart hat "Feuer-Klausel" in Köln

IMAGO

Wie geht es für Baumgart beim 1. FC Köln weiter?

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln befindet sich in der Bundesliga in akuter Abstiegsnot. Doch nicht nur dieses Szenario sorgt in der Domstadt für Kopfzerbrechen, auch eine pikante Klausel im Vertrag von Trainer Steffen Baumgart, die nun enthüllt wurde, stellt die Bosse vor eine schwierige Entscheidung.

Seit Sommer 2021 ist Steffen Baumgart mit Leib und Seele Trainer des 1. FC Köln. Aufgeben ist für den 51-Jährigen trotz der aktuellen Schwächephase des Effzeh, der sich seit Wochen tief im Tabellenkeller befindet, kein Thema. Und auch die Verantwortlichen halten weiter unabdingbar am Coach fest. Das hat, wie "Sport Bild" nun berichtet, gleich mehrere Gründe.

Einerseits ist man in Köln überzeugt, dass Baumgart genau der Richtige für den Klub ist. Der frühere Paderborner gilt als "unkündbar", heißt es. Die schlechten Leistungen dieser Saison kreidet man nicht dem Trainer an, sondern schiebt sie auf die Qualität des Kaders.

Doch Baumgart sitzt nicht nur wegen seiner fachlichen Expertise und seiner Persönlichkeit fest im Sattel, sondern außerdem auch, weil er laut dem Bericht eine so genannte "Feuer-Versicherung" in seinem Vertrag verankert hat.

Heißt: Sollte Baumgart doch irgendwann entlassen werden, könnte er trotz seines noch bis Mitte 2025 datierten Vertrages sofort bei einem anderen Klub anfangen. Eine entsprechende Vereinbarung soll Baumgart auch schon bei seinem Ex-Klub Paderborn gehabt haben.

1. FC Köln: Steffen Baumgart will volle Freiheit

Der Sinn dieser speziellen Klausel: Der Coach möchte nicht, dass für ihn noch Ablöseforderungen nötig sind, wenn ein neuer Verein Interesse zeigt.

Aus diesem Grund würde Baumgart im Fall der Fälle auch auf viel Geld verzichten, denn seine Abfindung, die ihm im Falle einer Entlassung beim Effzeh zustehen würde, liegt laut "Sport Bild" unter jenem Gehalt, das er im Normalfall noch bis Juni 2025 kassieren würde.

Kurzum: Baumgart setzt im Falle einer Entlassung alles auf die Karte Freiheit. Die Kölner hingegen müssten damit rechnen, dass der 51-Jährige möglicherweise zeitnah bei der Konkurrenz im Abstiegskampf anheuert. Kein wünschenswertes Szenario. Umso mehr geht man allenthalben davon aus, dass Baumgart weiter Trainer in Köln bleibt.

Sollte der Klassenerhalt nicht gelingen, wäre der gebürtige Rostocker aber ohnehin weg, denn sein Kontrakt ist nur für das Oberhaus gültig. Ein ganz normaler Vorgang, wie er zuletzt dem "Express" erklärte.

"In Köln überlebst du den Abstieg aus der 1. Liga nicht – und wirst dann auch noch in der 2. Liga bezahlt. Also bitte! Das ist ein normaler Prozess: Wenn du in der 1. Liga mit Köln bist, dann bekommst du keinen Zweitligavertrag", sagte er.