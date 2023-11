Mit diesen Topstars will der FC Bayern verlängern

IMAGO/Ulmer

Leroy Sané und Alphonso Davies sollen beim FC Bayern verlängern

Beim FC Bayern laufen die Verträge von einigen Topstars im Sommer 2024 oder 2025 aus. Sportdirektor Christoph Freund klärte nun über die Pläne des deutschen Rekordmeisters mit den Leistungsträgern auf.

Leroy Sanés Arbeitspapier ist noch bis 2025 datiert. Verlängert der formstarke Flügelstürmer nicht, stünde nach der Saison wohl ein Verkauf an. Schließlich wollen die Münchner keinen ablösefreien Abgang riskieren.

Berichte, nach denen es noch keine Gespräche zwischen den Bayern-Bossen und der Sané-Seite gegeben hat, dementierte Freund klar. "Nein, das ist nicht korrekt", stellte er in einem Interview mit der "Sport Bild" klar.

Für den Nationalspieler fand der Sportdirektor nur lobende Worte: "Leroy macht es gerade überragend. Man sieht an seinem strahlenden Gesicht, wie viel Spaß er hat. Er strotzt vor Energie. Das ist der beste Leroy Sané, den es bisher beim FC Bayern gab. Er will immer spielen, möchte nicht einmal in der 89. Minute ausgewechselt werden."

Daher sei der 27-Jährige einer der Spieler, "auf die wir die Zukunft der Mannschaft aufbauen wollen".

FC Bayern will "langfristig" mit Davies verlängern

Alphonso Davies ist ebenfalls noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte um einen Wechsel zu Real Madrid. "Ich habe mit Phonzys Berater auch schon gesprochen. Real Madrid ist da nicht mein Thema. Ich spreche mit ihm über unsere Pläne mit Phonzy hier beim FC Bayern", betonte Freund.

Auch mit Davies wolle man "selbstverständlich" verlängern - "und zwar möglichst langfristig", so der 46-Jährige, der ergänzte: "Er ist ein super Junge, der früh aus Kanada zum FC Bayern kam und eine tolle Entwicklung genommen hat. Er gibt uns mit seiner Dynamik und seinem Speed eine spezielle Note."

In Zukunft ebenfalls fest eingeplant ist Joshua Kimmich (Vertrag bis 2025). Zwar habe Freund noch keinen konkreten Termin mit dem Mittelfeldmann, der sich selbst vertritt, ausgemacht. Dennoch sei klar, dass es rund um Kimmich beim FC Bayern "keine Diskussion" gibt. "Er ist seit neun Jahren im Klub, prägt den Verein mit seiner Art und Weise. Er ist ein wichtiger Bestandteil des FC Bayern. Jo ist ein absoluter Führungsspieler", hob der Manager hervor.

Müller "ein Phänomen", kein Zeitdruck bei Neuer

Die Verträge von Thomas Müller und Manuel Neuer sind nur noch bis zum Saisonende gültig. Auch bei den Routiniers stehen die Zeichen auf Verlängerung.

"Thomas ist ein Phänomen, das es selten in der Fußballwelt gibt. Er kam mit elf Jahren zum Verein, hat alles gewonnen", schwärmte Freund: "Er steht für den FC Bayern wie kaum ein anderer. Auch da werden wir eine gute Lösung für alle Beteiligten finden."

Bei Neuer verspüre man aktuell "überhaupt keinen Zeitdruck". Sollte sich das Comeback des Torwarts weiterhin derart erfolgreich gestalten, "gibt es ohnehin keine Diskussion über ihn", stellte Freund klar und merkte an: "Dann brauchen wir uns keine Gedanken auf der Position machen - und Fußballdeutschland auch nicht."