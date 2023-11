DFB-Legende schwärmt von Harry Kane

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Harry Kane begeistert beim FC Bayern

Mit 17 Treffern hat Harry Kane in der Fußball-Bundesliga schon jetzt einmal häufiger getroffen als die Torschützenkönige Niclas Füllkrug und Christopher Nkunku in der vergangenen Saison - und das in nur elf Spielen. Kein Wunder also, dass Ex-Profi Jürgen Kohler beim Rekordeinkauf des FC Bayern ins Schwärmen gerät.

"Ich kannte ihn zwar aus England, ich wusste auch, dass er viele Tore in England gemacht hat - aber mich begeistert einfach sein Wesen, seine Bescheidenheit, seine Demut", verriet der Weltmeister von 1990 dem "SID" anlässlich seiner Aufnahme in die Hall of Fame des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund.

Rund 95 Millionen Euro hatte der FC Bayern im Sommer nach einem zähen Transferpoker an Tottenham Hotspur überwiesen, um Kane nach München zu holen.

Seither hat der Kapitän der englischen Nationalmannschaft den Rekordmeister im wahrsten Sinne des Wortes im Sturm erobert. Auf wie neben dem Platz agiert Kane als Vorbild.

"Und ich finde, das siehst du in jeder seiner Aktionen, auch wie der mit Gegenspielern umgeht, wie der mit seinen eigenen Mitspielern umgeht", betonte Kohler: "Das ist schon außergewöhnlich und da hat Bayern München natürlich einen Top-Athleten an Land gezogen."

FC Bayern: Kane will Lewandowski-Rekord brechen

Für den FC Bayern ist Kane eine echte Cash Cow. Allein am ersten Wochenende nach seiner Verpflichtung wurden 20.000 (!) Trikots mit seinem Namen verkauft, berichtete Finanzchef Michael Diederich auf der Jahreshauptversammlung am vergangenen Sonntag.

In den kommenden Monaten nimmt Kane wohl auch den unglaublichen Bundesliga-Rekord seines Münchner Vorgängers Robert Lewandowski ins Visier.

Dessen Bestmarke von 41 Toren sei zwar "noch ein bisschen weit weg", merkte der 30-Jährige nach dem jüngsten 4:2-Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim an: "Aber wenn wir dann mal im April sind und nahe am Saisonende, dann ist es sicher etwas, das ich versuche zu erreichen."