Hummels fehlt weiter im DFB-Training - Goretzka zurück

IMAGO/Marc Schueler

Fehlt weiter im DFB-Training: Mats Hummels

Mit Musik, aber weiter ohne BVB-Star Mats Hummels hat Julian Nagelsmann die Vorbereitung auf die EM-Testspiele der Fußball-Nationalmannschaft fortgesetzt.

Der 34 Jahre alte Verteidiger fehlte wegen seiner Rückenprobleme auch am Mittwoch auf dem DFB-Campus.

Wie am Vortag ließ Bundestrainer Nagelsmann seine 20 verbliebenen Feldspieler bei rhythmischen Klängen die Aufwärmübungen machen. Die vier Torhüter um Marc-André ter Stegen trainierten auf einem kleinen Nebenplatz.

Mit dabei war wieder Leon Goretzka. Der Bayern-Profi hatte am Dienstag noch wegen seiner muskulären Probleme eine individuelle Einheit absolviert.

Erstmals im Einsatz: Der neue EM-Ball, der kurz zuvor in Berlin unter anderem von Torwart Manuel Neuer vorgestellt worden war.

Die Nationalmannschaft bereitet sich noch bis Donnerstag auf dem Akademiegelände in Frankfurt auf die Länderspiele am Samstag in Berlin gegen die Türkei und drei Tage später in Wien gegen Österreich vor. Am Freitag reist das DFB-Team in die Hauptstadt.