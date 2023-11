Frankfurt nimmt deutschen Nationalspieler ins Visier

IMAGO/Stephen Nadler/M.i.S.

Pascal Groß (r.) soll das Interesse von Eintracht Frankfurt geweckt haben

Erst am Montag flirtete Pascal Groß von Brighton & Hove Albion mit einer Rückkehr in die Bundesliga. Nun soll Eintracht Frankfurt die Fühler nach dem deutschen Fußball-Nationalspieler ausgestreckt haben.

Laut "Bild" steht Groß im Visier von Eintracht Frankfurt. Demnach war der Mittelfeldspieler schon im Sommer Thema bei der SGE. Es habe damals auch lose Gespräche zwischen dem Spieler und Sportvorstand Markus Krösche gegeben.

Letztendlich entschied sich Groß aber für einen Verbleib beim Premier-League-Klub. Dort ist sein Vertrag noch bis 2025 datiert.

Krösche gilt dem Bericht zufolge weiterhin als Groß-Fan. In Frankfurt könnte der 32-Jährige in die Fußstapfen von Sebastian Rode treten. Der Routinier beendet seine Karriere nach der Saison.

Groß will zurück in die Bundesliga

Im "kicker"-Interview hatte Groß zuletzt darüber gesprochen, eines Tages wieder in Deutschland spielen zu wollen. "Das Sportlerleben ist nicht immer ganz planbar, aber mein Ziel war schon, in die Bundesliga zurückzukehren. Aber das muss Sinn ergeben. Da gehört mehr dazu, als das erstbeste Angebot anzunehmen. Dann hätte ich dieses Jahr schon wieder in Deutschland spielen können", sagte der gebürtige Mannheimer.

Ob Groß damit auf den angeblichen Austausch mit Eintracht Frankfurt abzielte, ist unklar.

Groß stand für die TSG Hoffenheim und den 1. FC Ingolstadt insgesamt 70 Mal in der Bundesliga auf dem Platz. Zwischen den beiden Stationen spielte er für den Karlsruher SC im deutschen Unterhaus.

Im Sommer 2017 verließ er Ingolstadt und schloss sich Brighton an. Drei Millionen Euro wechselten damals den Besitzer. Beim Premier-League-Vertreter ist der Mittelfeldspieler mittlerweile nicht mehr aus der Startelf wegzudenken.

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestritt der Spätberufene bislang vier Länderspiele. Beim DFB-Team konkurriert Groß mit Ilkay Gündogan, Joshua Kimmich und Leon Goretzka um einen Stammplatz im Mittelfeld.