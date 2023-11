Wildes Gerücht um den FC Bayern

IMAGO/Christian Schroedter

Xavi Simons (l.) von RB Leipzig soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Mit sechs Toren und satten acht Vorlagen in 18 Pflichtspielen hat Xavi Simons bislang eindrucksvoll bewiesen, dass RB Leipzig mit der Leihe des jungen Niederländers von Paris Saint-Germain einen absoluten Volltreffer gelandet hat. Wo der 20-Jährige im kommende Jahr die Schuhe schnürt, ist allerdings völlig offen: Auch der FC Bayern soll die Entwicklung des Youngsters auf dem Schirm haben.

Mit seinen überragenden Leistungen während seiner aktuellen Leihe von PSG zu RB Leipzig hat Xavi Simons das Interesse des FC Bayern geweckt. Das berichtet der renommierte Transfer-Experte Ekrem Konur.

Dass Xavi Simons beim deutschen Rekordmeister ein gewisses Begehren weckt, kann kaum bezweifelt werden. Dass auf dem Weg zu einem möglichen Transfer einige extrem hohe Hürden zu meistern wären, steht allerdings ebenfalls außer Frage.

Zum einen ist Simons noch bis Ende Juni 2027 an Paris Saint-Germain gebunden, zum anderen haben die Vorstellungen des Youngsters im Trikot von RB Leipzig dessen Preis bereits jetzt enorm in die Höhe getrieben. Deutlich unter einer Summe nahe der magischen Marke von 100 Millionen Euro dürfte man am Eiffelturm kaum schwach werden. Dass der FC Bayern zu einer solchen Investition bereit ist, darf zumindest bezweifelt werden.

Verbleib bei RB Leipzig, statt Chance für den FC Bayern?

Die "Sport Bild" brachte zudem unlängst ein Szenario ins Spiel, das man zumindest in Leipzig durchaus begrüßen dürfte. Die Sport-Zeitschrift will erfahren haben, dass eine Verlängerung der Leihe zu den Sachsen um eine weitere Saison "wahrscheinlich" ist. Erste Gespräche sollen sogar schon stattgefunden haben, eine Art "Vorvereinbarung" sogar schon getroffen sein.

Dass PSG sein Juwel komplett ziehen lässt, soll hingegen keine Option sein. Ob diese Einstellung bei einer millionenschweren Offerte des FC Bayern aufweichen wird, wird wohl nur die Zukunft zeigen.