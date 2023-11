Droht Tim Walter beim HSV das Aus?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Der Vertrag von Tim Walter beim HSV ist nur noch bis zum Saisonende datiert

Die bisherige Saison des Hamburger SV gleicht einer Achterbahnfahrt, der Druck auf HSV-Trainer Tim Walter wächst. Droht dem 48-Jährigen nun sogar das Aus?

In der 2. Fußball-Bundesliga liegt der HSV derzeit mit drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer FC St. Pauli auf Rang zwei. Damit befinden sich die Rothosen im Soll - mehr aber auch nicht. Gerade die Auswärtsschwäche macht dem Klub schwer zu schaffen.

In der Auswärtstabelle liegen die Hamburger nur auf dem zehnten Platz. In sieben Spielen in der Fremde gab es nur einen Sieg, drei Unentschieden und drei Niederlagen.

Laut "Sport Bild" wird Sportvorstand Jonas Boldt den Druck auf Trainer Walter daher nach der Länderspielpause erhöhen. Aber auch die Mannschaft stehe in der Pflicht. In den meisten Auswärtsspielen traten die Spieler seltsam motivationslos auf. Walter habe es zudem nicht geschafft, den Profis Siegermentalität zu vermitteln, so der Bericht.

HSV-Bosse zögern bei Walter-Verlängerung

Daher würden die HSV-Bosse aktuell auch mit einer Verlängerung von Walters Vertrag zögern. Der Coach solle erst liefern, dann stünden Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit an.

Als Hürde könnte sich zudem erweisen, dass der Coach dem Sportblatt zufolge von einigen Aufsichtsrats-Mitgliedern kritisch beäugt wird. Fehlende Konstanz und mangelnde Weiterentwicklung der Mannschaft werden ihm vorgeworfen. Walters Arbeitspapier bei den Norddeutschen ist nur noch bis zum Ende der Saison datiert.

Seinen ersten Cheftrainer-Posten hatte Walter bei Holstein Kiel. Zur Saison 2019/20 übernahm er den VfB Stuttgart. Im Dezember wurde er aber schon wieder entlassen. Seit 2021 ist der Übungsleiter für den Hamburger SV verantwortlich.

Unter Walter hatte der Klub zuletzt zwei Mal in Folge erst in der Relegation den lange ersehnten Bundesliga-Aufstieg verpasst.