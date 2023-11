Bayerns Zeitplan für Eroberung von Platz eins enthüllt

IMAGO/Ulmer

Manuel Neuer peilt mit dem FC Bayern die Meisterschaft an

Nach elf Spieltagen der Bundesliga-Saison 2023/2024 thront durchaus überraschend nicht der FC Bayern, sondern Bayer Leverkusen an der Tabellenspitze. Nun hat der Münchner Kapitän Manuel Neuer eine Kampfansage an die Werkself gerichtet.

Zwei Punkte trennen Bayer Leverkusen und den FC Bayern nach dem ersten Drittel der laufenden Spielzeit. Das direkte Duell der beiden Titelanwärter endete Mitte September 2:2.

Weil die Rheinländer alle anderen Begegnungen gewannen, der Rekordchampion indes auch gegen RB Leipzig nur Unentschieden spielte, finden sich die Bayern in der ungewohnten Verfolgerrolle wieder.

"Es ist keine Überraschung, was Leverkusen gemacht hat, weil sie eine gute Mannschaft haben - und einen guten Trainer, mit dem ich ja auch zusammengespielt habe", kommentierte FCB-Schlussmann Manuel Neuer die Lage in der Lage am Mittwoch am "Sky"-Mikrofon.

Bayers Erfolgscoach Xabi Alonso war zwischen 2014 und 2017 Neuers Teamkollege in München. Zusammen gewannen sie drei Meisterschaften.

FC Bayern laut Manuel Neuer "im Soll"

Den FC Bayern sieht Neuer nach eigener Aussage trotz Tabellenplatz zwei "im Soll". In der laufenden Saison habe man schon "sehr viele gute Sachen erlebt" und einen "guten Start" gehabt.

Einziger echter Wermutstropfen sei das sensationelle Pokal-Aus bei Drittligist 1. FC Saarbrücken gewesen, dafür sei man "super" in die Champions League gestartet.

"Wir freuen uns auf die nächsten Spiele, wollen weiterhin so erfolgreich spielen und werden hoffentlich kurz vor Weihnachten wieder ganz oben stehen", formulierte der Rückkehrer, der nach mehr als zehnmonatiger Zwangspause erst kürzlich sein Comeback feierte, den Plan für die kommenden Wochen.

Ein Hoffnungsträger ist dabei sicher Rekordeinkauf Harry Kane, der an der Säbener Straße einen glänzenden Start hingelegt hat. Nach 16 Pflichtspielen steht der Engländer bei 21 Toren und sieben Vorlagen.

"Wir sind sehr glücklich und stolz, dass er bei uns in der Mannschaft spielt. Dass er seine Qualität sofort in seiner ersten Hinrunde bei Bayern zeigen kann, ist nicht selbstverständlich", hob Neuer hervor.