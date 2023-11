Füllkrug für den BVB offenbar teurer als gedacht

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Niclas Füllkrug kam von Werder Bremen zum BVB

Niclas Füllkrug sucht bei Borussia Dortmund noch nach seiner Topform. Der Nationalspieler war im Sommer als amtierender Bundesliga-Torschützenkönig von Werder Bremen zum BVB gewechselt. Die Verpflichtung des Angreifers könnte aus Sicht der Westfalen offenbar teurer werden als bislang angenommen.

Laut "Bild" überwies Borussia Dortmund für Füllkrug einen Sockel-Betrag von 15 Millionen Euro an Werder Bremen. Die Ablösesumme kann nach Angaben der Boulevardzeitung aber noch weiter ansteigen. Demzufolge winken dem SVW weitere 3,25 Millionen Euro, sofern der BVB gewisse Ziele wie die Qualifikation für die Champions League erreicht.

Der genaue Betrag, den der BVB im Sommer an Werder Bremen schickte, ist nicht bekannt. In den Medien kursierte immer wieder die Summe von 13 Millionen Euro. So oder so war Füllkrug für die Westfalen keinesfalls ein Schnäppchen.

Durchwachsene Zwischenbilanz beim BVB

Der 30-Jährige erzielte in seinen ersten 13 Pflichtspielen für die Dortmunder vier Tore - eine durchwachsene Zwischenbilanz. In der internen Mittelstürmer-Hierarchie liegt "Fülle" vor Sebastien Haller und Youssoufa Moukoko.

"Er war ein wichtiger Spieler für Werder Bremen. Nicht böse gemeint, aber Füllkrug kann doch nicht der Heilsbringer für Borussia Dortmund und für die Nationalmannschaft sein", äußerte TV-Experte Mario Basler in seinem Podcast "Basler ballert" zuletzt Zweifel, dass der Sommer-Neuzugang zum BVB-Erlöser werden kann.

Füllkrug schlägt beim BVB Alarm

Füllkrug hatte nach der jüngsten Dortmunder Pleite gegen den VfB Stuttgart (1:2) öffentlich Alarm geschlagen. Seine Worte seien keine Kritik an Cheftrainer Edin Terzic gewesen, stellte der Routinier unlängst auf einer Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft klar.

Füllkrug trifft mit dem DFB-Team in der andauernden Länderspielpause auf die Türkei sowie auf Österreich.