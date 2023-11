FC Bayern verpflichtet Neuzugang mit BVB-Erfahrung

IMAGO/Simon Davies

Heuert beim FC Bayern an: René Marić

Nun ist es offiziell: René Marić wird neuer "Teamleiter Trainerentwicklung & Spielidee" beim FC Bayern. Der 31-Jährige ist in der Fußball-Bundesliga kein Unbekannter, arbeitete in der Vergangenheit schon als Assistent von Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach und dem BVB.

Der FC Bayern hat René Marić verpflichtet. Der Neuzugang wird künftig am Campus des deutschen Rekordmeisters als "Teamleiter Trainerentwicklung & Spielidee" tätig sein. Der Posten wurde in München neu geschaffen.

"Wir freuen uns sehr, René Marić für die neue Position als Teamleiter Trainerentwicklung & Spielidee an unserem FC Bayern Campus unter Vertrag genommen zu haben", wird Sportdirektor Christoph Freund in einer offiziellen Vereinsmitteilung zitiert.

"René hat mit seiner Arbeit in Salzburg früh auf seine Fähigkeiten aufmerksam gemacht und konnte sich in der Bundesliga bei Dortmund und Mönchengladbach sowie in der Premier League bei Leeds United weiterentwickeln. Er wird bei uns neue und wichtige Impulse setzen", erklärte der Österreicher weiter.

René Marić arbeitete bei Gladbach und dem BVB

Freund kennt Marić aus der gemeinsamen Zeit bei RB Salzburg. Der 31-Jährige arbeitete in der Mozartstadt zunächst als Assistent bei der U18 und später bei den Profis. Sein Vorgesetzter damals: Marco Rose. Dieser war es auch, der Marić später auch mit zu Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund nahm. Zuletzt fungierte Marić als Co-Trainer bei Leeds United, wo er bis vergangenen Februar angestellt war.

Nun beginnt er eine neue Herausforderung beim FC Bayern. Marić hat mit Freund einen alten Bekannten als direkten Ansprechpartner. Das Engagement hatte sich in den vergangenen Stunden bereits angedeutet, nun ist die Tinte unter dem Arbeitsvertrag trocken. Über die Laufzeit des Vertrags machte der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga keine Angaben.