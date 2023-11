Knäbel-Kehrtwende beim FC Schalke 04?

IMAGO/RHR-FOTO

Verlässt Peter Knäbel den FC Schalke 04 schon vor dem Saisonende?

Am Mittwoch hatte der FC Schalke 04 bekanntgegeben, dass Sportvorstand Peter Knäbel den Revierklub am Saisonende verlassen wird. Doch möglicherweise könnte der 57-Jährige seine Segel auch schon früher streichen.

Knäbel hat dem FC Schalke 04 "in einem persönlichen Gespräch" mitgeteilt, dass er nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung steht. "Es war mir wichtig, frühzeitig Klarheit zu schaffen, deshalb habe ich bereits vor einigen Wochen das Gespräch mit Axel Hefer gesucht und ihm meine weitere Lebensplanung, die die Rückkehr zu meiner Familie in die Schweiz vorsieht, mitgeteilt", erklärte der Sportvorstand in einer Vereinsmitteilung.

Knäbel arbeitet seit 2018 für die Königsblauen. Zunächst war er als Technischer Direktor tätig. Nach der Freistellung von Jochen Schneider rückte er zum Sportvorstand bei S04 auf. Den Abstieg aus der Bundesliga im Mai 2021 konnte Knäbel nicht mehr abwenden, er leitete aber den direkten Wiederaufstieg ein.

Die Zeit bis Saisonende wolle Schalke nutzen, "um wichtige Weichenstellungen für die Zukunft vorzubereiten", teilten die Knappen weiter mit.

Knäbel selbst betonte, er werde bis zu seinem letzten Arbeitstag "alles dafür tun, dass Schalke 04 erfolgreich ist und sein wird".

Doch dieser Tag könnte früher kommen als gedacht. Der "kicker" spekuliert darüber, ob Knäbels Zeit auf Schalke bereits im Laufe der aktuellen Spielzeit enden könnte. In der Branche sei das schließlich kein unüblicher Vorgang.

Vor der Winterpause wird Knäbel den Zweitligisten aber nicht verlassen, da der eigentlich dreiköpfige Vorstand, der aktuell nur aus ihm und Finanz-Chefin Christina Rühl-Hamers besteht, ansonsten handlungsunfähig werden würde.

Am 01. Januar tritt Matthias Tillmann sein Amt als neuer Vorstandsvorsitzender an, dann wäre ein vorzeitiger Abschied von Knäbel möglich.