Ex-Eintracht-Coach Glasner bei Union gehandelt

Eintracht Frankfurts Ex-Coach Oliver Glasner wird bei Union Berlin gehandelt

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Urs Fischer beschäftigt sich Union Berlin wohl mit Eintracht Frankfurts früherem Erfolgscoach Oliver Glasner.

Über entsprechende Gerüchte aus Köpenick berichtet "Bild". Demnach entspreche der 49 Jahre alte Österreicher den Vorstellungen der Eisernen, die nach der Trennung von Fischer wohl erneut einen erfahrenen Übungsleiter suchen. Glasner ist nach seinem Abgang von Eintracht Frankfurt im vergangenen Sommer vereinslos.

In den Stunden nach Bekanntwerden des Trainerwechsels hätte bei Union Berlin die Suche nach einem Nachfolger für Fischer bereits kräftig Fahrt aufgenommen, heißt es. Zahlreiche Berater sollen die Klub-Spitze um Manager Oliver Ruhnert kontaktiert haben, um Details zum gesuchten Trainer-Profil zu erfahren. Union stehe aber noch am Anfang seiner Suche, so der Bericht.

Der auf Tabellenplatz 18 abgestürzte Champions-League-Teilnehmer hatte am Mittwochvormittag die einvernehmliche Trennung von Fischer verkündet.

"Gemeinsam sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, einen anderen Weg einzuschlagen", sagte Klub-Präsident Dirk Zingler: "Für mich persönlich und sicherlich für die gesamte Union-Familie ist das ein sehr trauriger Moment. Es tut weh, dass es uns nicht gelungen ist, den Negativlauf der letzten Wochen zu durchbrechen."

Union Berlin setzt zunächst auf Interimscoach

Fischer selbst erklärte: "Die letzten Wochen haben sehr viel Kraft gekostet. Wir haben viel versucht, die Mannschaft hat viel aufgewendet, aber es hat sich nicht in Ergebnissen ausgezahlt. Für das Vertrauen, das ich hier jederzeit gespürt habe, bin ich sehr dankbar. Trotzdem fühlt es sich richtig an, wenn jetzt eine Veränderung passiert: Manchmal hilft einer Mannschaft eben doch ein anderes Gesicht, eine andere Art der Ansprache, um eine Entwicklung auszulösen."

Interimsweise übernahm U19-Trainer Marco Grote die Mannschaft. Er ist aber anscheinend nicht als Dauerlösung im Blick.

Fischer hatte den Verein seit seinem Amtsantritt 2018 von der 2. Bundesliga ins Oberhaus und dort dreimal in einen europäischen Wettbewerb geführt. In der aktuellen Krise wirkte der 57-jährige Schweizer aber zunehmend ratlos.