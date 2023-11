So vermittelte Freund zwischen Hoeneß und Tuchel

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Christoph Freund (r.) ist neuer Sportdirektor beim FC Bayern

Im September dieses Jahres nahm Christoph Freund die größte Herausforderung seiner bisherigen Funktionärslaufbahn im Profi-Fußball an, er wurde Sportdirektor beim FC Bayern. In den ersten Wochen ist es dem Österreicher gelungen, sein Profil bei den Münchnern zu schärfen.

Als Sportdirektor werden dem 46-Jährigen vor allem wichtige Aufgaben im Bereich Kaderplanung zuteil. Er ist für die Entwicklung des Lizenzspielerkaders beim FC Bayern mitverantwortlich, soll seine stetige Weiterentwicklung überwachen.

In seinen ersten Wochen in neuer Funktion war Freund allerdings vor allem darum bemüht, angeknackste Binnenverhältnisse im Klub wieder in die Spur zu bekommen.

So brachte Freund ein Sechs-Augen-Gespräch mit ihm, Uli Hoeneß und Thomas Tuchel auf den Weg, um die Wogen zwischen dem Ehrenpräsidenten und dem Cheftrainer wieder zu glätten. Nach dem Sommer-Transferfenster hatte es erste Differenzen zwischen Hoeneß und Tuchel gegeben, nachdem sich der FCB-Coach mehrfach unzufrieden mit der Kaderzusammenstellung bei den Münchnern geäußert hatte - auch öffentlich.

Das Treffen in privaten Rahmen fruchtete, laut einem "kicker"-Bericht wurden dabei "sämtliche Missverständnisse ausgeräumt".

FC Bayern:Nächste Bewährungsprobe für Christoph Freund

Ohnehin soll Freund bis dato einen sehr guten Start im Klub hingelegt haben. Nach Informationen des Fachmagazins pflegt er bis dato "ein überragendes Verhältnis" zu Thomas Tuchel. Da der Sportdirektor als eine Art Bindeglied zwischen Vereinsführung und Profi-Kader fungiert, eine besonders wichtige Errungenschaft für den Salzburger.

Auch neben dem guten Zugang zum Bayern-Cheftrainer soll sich Freund beim deutschen Rekordmeister "mehr und mehr einleben" und weitere Verantwortung übernehmen.

Seine erste echte Bewährungsprobe steht nun im kommenden Winter bevor, wenn das Januar-Transferfenster öffnet und der FC Bayern punktuell noch nachlegen will. Vor allem auf der Position des defensiven Mittelfeldspielers sowie eines (Außen-)Verteidigers muss Freund dann auch als Mann der Tat liefern. Als Mann des Wortes hat er sich bereits verdient gemacht beim deutschen Branchenprimus.