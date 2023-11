Medien: RB Leipzig droht Transfer-Beben

IMAGO/Michael Taeger

Timo Werner und Emil Forsberg könnten RB Leipzig im Winter verlassen

Trotz etlicher schmerzhafter Abgänge spielt RB Leipzig auch in dieser Saison wieder um die vorderen Plätze in der Bundesliga mit. Doch im Winter könnte der Exodus weiter gehen. Im Raum steht ein echtes Transfer-Beben.

Wie der "kicker" schreibt, könnten gleich drei gestandene Spieler den amtierenden DFB-Pokalsieger nach der Hinrunde verlassen.

Schon seit Tagen ranken sich Gerüchte um einen baldigen Wechsel von Mittelfeldspieler Emil Forsberg zum konzerninternen Schwesterklub New York Red Bulls. Der Deal nimmt dem Fachmagazin zufolge immer weiter Formen an.

Demnach sieht Forsberg seine Zukunft ganz klar in der MLS, wo ihm eine langfristige Perspektive und höhere Bezüge winken.

RB hatte dem Spielmacher zwar signalisiert, seinen 2025 auslaufenden Vertrag noch einmal um zwei weitere Jahre zu verlängern - aber nur, wenn der Schwede im Gegenzug auf Gehalt verzichtet.

In New York winkt Forsberg laut "kicker" nun ein Vierjahresvertrag auf seinem bestehenden Gehaltsniveau. Noch gebe es aber "diverse Hürden", bevor der Transfer vollzogen werden kann, heißt es.

Verlässt Timo Werner RB Leipzig?

Doch der Zehner ist wohl nicht der einzige Leipziger mit Wechselambitionen. Nach "kicker"-Informationen sollen auch Angreifer Timo Werner und Torhüter Péter Gulácsi nicht mehr glücklich im Verein sein.

Werner rutschte zuletzt immer mehr in die Rolle des Bankdrückers ab. Das Ticket für die Heim-EM im kommenden Sommer scheint deshalb in Gefahr. Erst zwei Bundesliga-Spiele absolvierte RB in dieser Saison mit Werner in der Startelf.

Gulácsi hat nach überstandenem Kreuzbandriss seinen Stammplatz bei den Sachsen ebenfalls verloren. In Abwesenheit des ungarischen Nationalspielers überzeugte Jannis Blaswich als sein Vertreter. Gulácsi sei nun offen für eine neue Herausforderung, heißt es.

Bereits im vergangenen Sommer hatte RB unter anderem in Person von Christopher Nkunku (FC Chelsea), Dominik Szoboszlai (FC Liverpool), Josko Gvardiol (Manchester City), Konrad Laimer (FC Bayern München) und Marcel Halstenberg (Hannover 96) namhafte Spieler verloren.