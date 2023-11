Dieses VfB-Trio genießt Transfer-Priorität

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Alexander Nübel (l.) ist vom FC Bayern ausgeliehen

Der sportlich bemerkenswerte Aufschwung des VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga hat mehrere Väter. Einer von ihnen ist zweifelsfrei eine kluge Personalplanung der Schwaben. Zahlreiche Akteure wurden kostengünstig oder auf Leihbasis verpflichtet, schlugen in der bisherigen Spielzeit dann voll ein. Doch die Kaderplanung wird sich schon bald zu einer großen Bewährungsprobe für die VfB-Macher entwickeln.

So positiv die aktuelle Situation mit Tabellenplatz drei und 24 Punkten nach elf Spielen auch ausschaut, so kompliziert wird die mittelfristige Kaderplanung im Ländle wohl schon im bevorstehenden Januar-Transferfenster werden.

Neben den großen VfB-Stars, die in Stuttgart fest unter Vertrag stehen und bei einem möglichen Vereinswechsel zumindest eine millionenschwere Ablösesumme in die Vereinskassen spülen - Serhou Guirassy, Chris Führich und Enzo Millot unter anderem - spielen derzeit viele Stammkräfte nur auf Leihbasis in Stuttgart.

Alexander Nübel, Deniz Undav, Anthony Rouault, Leonidas Stergiou und Jamie Leweling wurden allesamt als Leihspieler verpflichtet, stehen nach derzeitigem Stand im Sommer 2024 wieder vor dem Abschied aus dem Ländle.

Geht es nach den Stuttgarter Kaderplanern um Sportdirektor Fabian Wohlgemuth, sollen möglichst viele davon auch noch über den Sommer hinaus an die Schwaben gebunden werden.

Nübel-Zukunft beim VfB Stuttgart noch offen

Nach Informationen des "kicker" genießen zunächst die Personalien Alexander Nübel, Deniz Undav und Anthony Rouault dabei Transfer-Priorität.

Sowohl der Torwart, als auch der Stürmer sowie der Innenverteidiger sollen im Idealfall weiter ausgeliehen oder fest verpflichtet werden. Inwiefern sich diese Transferziele finanziell realisieren lassen, ist dabei aktuell noch offen.

Bayerns Leihgabe Alexander Nübel hat sich direkt als Leistungsträger etabliert, Deniz Undav zeigte als Backup für Top-Torjäger Serhou Guirassy ebenfalls schon starke Leistungen. Abwehrspieler Anthony Rouault kam im Sommer auf Leihbasis vom FC Toulouse und hat sich im Laufe des Herbst ebenfalls fest ins Team von Cheftrainer Sebastian Hoeneß gespielt.