Mega-Angebot für Stammspieler des FC Bayern?

IMAGO/ULMER

Leon Goretzka spielt seit 2018 für den FC Bayern

Die Formkurve von Leon Goretzka zeigt beim FC Bayern in dieser Saison wieder nach oben. Nun wird der Nationalspieler erneut mit einem Premier-League-Klub in Verbindung gebracht.

Laut dem spanischen Portal "fichajes.net" befindet sich Goretzka auf dem Transfer-Radar von West Ham United. Die Londoner sollen sogar bereit sein, mehr als 50 Millionen Euro für den 28-Jährigen zu bieten.

Die Hammers sollen nach dem Abschied von Declan Rice in Richtung FC Arsenal im Sommer ebenfalls Interesse an Joao Palhinha gehegt haben. Der Portugiese, der am Deadline-Day kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern stand, verlängerte seinen Vertrag beim FC Fulham zuletzt bis 2028.

Interessant: Goretzka wurde bereits in der vergangenen Transferperiode mit West Ham United in Verbindung gebracht. Wirklich heiß wurde es zwischen dem zentralen Mittelfeldmann und dem amtierenden Conference-League-Sieger aber nicht. "fichajes.net" zufolge haben die Hammers den gebürtigen Bochumer nicht aus den Augen verloren.

FC Bayern: Goretzka-Abschied wohl unwahrscheinlich

Ob der FC Bayern einen Verkauf von Goretzka (Vertrag bis 2026) in Erwägung ziehen würde, darf bezweifelt werden. Immerhin zählt der Nationalspieler unter Cheftrainer Thomas Tuchel zum Stammpersonal. Während der Saisonvorbereitung galt Goretzka an der Säbener Straße noch als Wackelkandidat.

In der vergangenen Rückrunde war der Achter, wie viele seiner Kollegen beim FC Bayern, seiner Normalform hinterhergelaufen. Inzwischen hat sich Goretzka wieder stabilisiert.

FC Bayern sondiert Transfermarkt

Mit einem Verkauf würde der FC Bayern eine weitere Baustelle im Kader aufmachen.

Die Münchner wollen sich im Winter nach einem neuen Innenverteidiger, Rechtsverteidiger sowie defensiven Mittelfeldspieler umsehen. Ein Abgang von Goretzka würde Sportdirektor Christoph Freund nur zusätzliche Arbeit bescheren.