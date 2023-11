England-Legende muss bei jedem Kane-Hattrick "kotzen"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Harry Kane liefert Tore wie am Fließband

Harry Kane ist der neue Superstar überhaupt in der Fußball-Bundesliga. Für die Rekordsumme von rund 100 Millionen Euro von den Tottenham Hotspur verpflichtet, schlug er beim FC Bayern umgehend ein und steht nach elf Spieltagen bereits bei sensationellen 17 Saisontoren. Über den Traumstart der englischen Tormaschine bei den Münchnern kann sich aber längst nicht jeder freuen.

Einer Legende des englischen Fußballs machen die vielen Tore Harry Kanes im Trikot des deutschen Meisters sogar regelrecht körperlich zu schaffen. Wie Rio Ferdinand nämlich in seinem Podcast "Five" ausführte, müsse er "jedes Mal kotzen, wenn ich Kane nach einem Dreierpack mit dem Spielball in der Hand sehe".

Rumms! Warum missgönnt der 81-malige englische Nationalspieler seinem Landsmann und Nachfolger als Kapitän der Three Lions den Erfolg beim FC Bayern so sehr?

Ferdinands Herzensvereins ist und bleibt Manchester United, für den er zwischen 2002 und 2014 in über 450 Pflichtspielen auflief und unter anderem sechs englische Meisterschaften feierte.

Die Red Devils waren im Sommer ebenfalls ernsthaft an Harry Kane interessiert, entschieden sich aber letztlich gegen einen heißen Transferpoker mit dem FC Bayern und Tottenham Hotspur.

Kane spielt beim FC Bayern auf Weltklasse-Niveau

Dass ManUnited es nicht hinbekommen hat, Kane als neuen Stürmerstar zu verpflichten, sei laut Ferdinand ein großer Fehler gewesen. "Warum sind wir nicht hingegangen und haben ihn geholt?", fragte der 45-Jährige in seinem Podcast.

Die herausragenden Leistungen im Trikot des FC Bayern seien ein Beleg für das Weltklasse-Niveau Kanes, welches auch Manchester United nur allzu gut zu Gesicht gestanden hätte.

Statt des englischen Nationalmannschaftskapitäns verpflichtete ManUnited im Sommer das dänische Stürmertalent Rasmus Höjlund. Der Youngster hat zwar in der Champions League schon fünfmal für die Red Devils getroffen, steht in der englischen Premier League sowie im League Cup aber noch ohne jedes Tor in elf Partien da.

Manchester United rangiert nach zwölf Spieltagen nur auf Platz sechs, hat dabei erst 13 Tore geschossen.