Gladbach-Coach als Schweinsteiger-Nachfolger gehandelt

IMAGO/Revierfoto

Gladbach-Trainer Polanski besitzt am Niederrhein noch einen Vertrag bis zum Saisonende

Zweitligist VfL Osnabrück hat sich wenige Tage nach der Pleite bei Eintracht Braunschweig von seinem Trainer Tobias Schweinsteiger getrennt. Die Suche nach einem Nachfolger läuft nun auf Hochtouren, der Blick geht angeblich zu Borussia Mönchengladbach.

Eugen Polánski zählt bei Zweitliga-Schlusslicht VfL Osnabrück zum kleinen Kreis der Wunschkandidaten, berichtet "Sky".

Der ehemalige Profi arbeitet seit Sommer 2022 als Trainer der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach, mit der er in der Regionalliga West antritt. Wie gut die Chancen an der Bremer Brücke stehen, den 37-Jährigen von einem Engagement beim kriselnden Zweitligisten zu überzeugen, ist dem Sender zufolge noch unklar.

Eine finale Entscheidung von Polánski stehe noch aus, auch eine Absage sei möglich.

Der 19-fache polnische Nationalspieler und 254-fache Bundesliga-Profi hatte seine Karriere einst bei Borussia Mönchengladbach begonnen. Nach kurzem Intermezzo in Spanien bei Getafe CF spielte er zudem für Mainz 05 und die TSG Hoffenheim. Nach seinem Karriere-Ende machte er als Co-Trainer beim Schweizer Klub FC St. Gallen erste Erfahrungen an der Seitenlinie.

VfL Osnabrück zieht Reißleine bei Tobias Schweinsteiger

Im Sommer 2019 kehrte Polánski zurück nach Gladbach, wo er zunächst den Posten des zum BVB abgewanderten Otto Addo als Talente-Trainer übernahm. Zwei Jahre später folgte die Anstellung als Cheftrainer der zweiten Mannschaft der Fohlen.

Beim VfL Osnabrück haben derweil vorerst die bisherigen Co-Trainer Martin Heck und Tim Danneberg interimistisch übernommen. "Nach eingehender Analyse der Entwicklung, den letzten Ergebnissen und zahlreichen internen Gesprächen, stand der gemeinsame Entschluss fest, der Mannschaft auf der Position des Cheftrainers einen neuen Impuls geben zu müssen", hieß es in einer Mitteilung des Vereins.

Tobias Schweinsteiger hatte die Mannschaft Ende August 2022 in der 3. Liga übernommen und direkt in seiner ersten Saison den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft. Dort gelang dem VfL in 13 Spielen aber nur ein Sieg.