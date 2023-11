Lange Hertha-Streichliste für den Winter enthüllt

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Pál Dárdai (3.v.l.) rangiert mit Hertha BSC im unteren Tabellenmittelfeld

Mit Tabellenplatz zwölf nach 13 Spieltagen in der 2. Fußball-Bundesliga spielt Hertha BSC bis dato eine völlig unbefriedigende Saison. Um das große Ziel direkter Wiederaufstieg noch nicht vollends aus den Augen zu verlieren, soll in der Winterpause noch einmal am Kader geschraubt werden. Zu den Streichkandidaten zählen dabei auch prominente Namen.

Das zumindest will die "Bild" erfahren haben, die gleich eine ganze Liste mit Spielernamen veröffentlichte, die bei Hertha BSC schon bald Geschichte sein könnten.

Größte Personalie auf der vermeintlichen Hertha-Streichliste ist zweifelsfrei Marc-Oliver Kempf. Der Innenverteidiger und Führungsspieler zählt mit über 61 Prozent gewonnenen Zweikämpfen zwar zu den besten Verteidigern der zweiten Liga, ist aber auch der teuerste Spieler im Kader der Berliner.

Sollte sich im Winter ein zahlungskräftiger Abnehmer für den 29-Jährigen finden, könnten seine 1,5 Millionen Euro Jahressalär schon bald eingespart werden.

Während der Stammspieler aus finanziellen Gründen als möglicher Verkaufskandidat gehandelt wird, spielt bei den weiteren Streichkandidaten vor allem die sportliche Leistung die wichtigste Rolle.

Magath-Schützling spielt bei Hertha BSC nur noch in der U23

So können laut der "Bild" Flügelspieler Myziane Maolida, Linksverteidiger Anderson Lucoqui und Offensivmann Kelian Nsona schon im kommenden Januar gehen, wenn es einen passenden Interessenten gibt. Alle drei kamen einst mit großen Hoffnungen verbunden in die Hauptstadt, spielten in der bisherigen Saison in der 2. Bundesliga allerdings noch überhaupt keine Rolle unter Cheftrainer Pál Dárdai.

Ähnlich ist die Konstellation übrigens auch bei Luca Wollschläger, der einst unter Felix Magath plötzlich zum großen Hoffnungsträger avancierte und drei Profi-Spiele im Abstiegskampf 2022 bestritt. Der Höhenflug fand zuletzt aber sein jähes Ende, auch in der U23 der Herthaner durfte er bei zehn seiner zwölf Einsätze nur als Einwechselspieler ran. Auch der 20-Jährige könnte die Alte Dame im Winter vorzeitig verlassen.