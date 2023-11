Verletzungs-Update bei Musiala

IMAGO/Ulrich Wagner

Jamal Musiala fiel beim FC Bayern zuletzt verletzt aus

Der Schock beim FC Bayern war groß, als Starspieler Jamal Musiala im Champions-League-Spiel gegen Galatasaray verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Mehr als eine Woche ist seit dem vergangen, am Montag gab es neue Informationen über den Zustand des Youngsters.

Auf die Reise zur Deutschen Fußball-Nationalmannschaft hatte Musiala in dieser Woche bereits verzichtet, nachdem beim 20-Jährigen ein Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel festgestellt worden war. In der Bundesliga hatte er zuvor beim 4:2-Heimsieg seiner Münchner gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim nicht im Kader gestanden.

Am Donnerstag folgte dann aber die frohe Kunde von der Säbener Straße: Musiala macht in seiner Rehabilitation deutliche Fortschritte, könnte schon bald vor seinem Comeback stehen. Am Vormittag zumindest tauchten via "Bild" Sequenzen auf, die den Edeltechniker bei seiner ersten Laufeinheit auf dem Trainingsgelände des deutschen Rekordmeisters zeigten.

Wie viele Tage Musiala nun noch warten muss, ehe er wieder ins vollumfängliche Training mit Ball am Fuß einsteigen kann, blieb zunächst noch offen.

Musiala beim FC Bayern absoluter Stammspieler unter Thomas Tuchel

Das Auswärtsspiel in der Bundesliga beim 1. FC Köln am 24. November könnte noch etwas zu früh kommen. Das RheinEnergieStadion hat für Musiala seit diesem Sommer eine besondere Bedeutung, schoss er den FC Bayern doch am 34. Spieltag der abgelaufenen Saison beim letzten Gastspiel in Köln in der Schlussphase zum Meistertitel.

Bis zu seiner Oberschenkelverletzung war der gebürtige Stuttgarter unter Thomas Tuchel bis dato absolut gesetzt in dieser Saison. Musiala stand wettbewerbsübergreifend bislang in 14 Begegnungen auf dem Rasen, erzielte dabei vier Treffer.

Seine muskuläre Verletzung in der Königsklasse gegen Galatasaray trat in der letzten Woche schon frühzeitig auf, Musiala musste noch in der ersten Halbzeit auswechselt werden.