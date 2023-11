Kane bedauert Musiala-Entscheidung

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Kara

Harry Kane genießt es, beim FC Bayern an der Seite von Jamal Musiala zu spielen

Die Fußball-Rivalität zwischen England und Deutschland ist legendär. Harry Kane, Kapitän der Three Lions und seit Sommer Sturmspitze des FC Bayern, verrät, welchen deutschen Kicker er am liebsten im England-Trikot sehen würde.

"Welchen deutschen Fußballer würdest du dir als Engländer wünschen", wurde Kane von "ESPN UK" gefragt. Für die Antwort brauchte der 30-Jährige nicht lange, sieht er sie doch jeden Tag auf dem Trainingsplatz. "Ich spiele momentan mit Jamal Musiala. Er ist ziemlich englisch, hat sich aber entschieden, für Deutschland zu spielen. Ein unglaublicher Spieler und auch ein toller Typ", sagte Kane.

Musiala wurde in Stuttgart geboren, zog als Kind mit seiner Familie aber nach London, wo er zur Jugendabteilung des FC Chelsea stieß. Der Youngster besitzt die deutsche und britische Staatsangehörigkeit. Als Jugendlicher lief Musiala für die U15, U16 und U21 Englands auf, ehe er sich Anfang 2021 nach Gesprächen mit dem damaligen Bundestrainer Joachim Löw entschied, für sein Geburtsland zu spielen.

Bisher bestritt Musiala 25 Länderspiele und schoss zwei Tore. Bei der WM-Blamage in Katar war er einer er wenigen Lichtblicke im DFB-Team. Den Höhepunkt seiner jungen Laufbahn erlebte der 20-Jährige im Mai, als er die Bayern mit seinem Tor in Köln zur elften Meisterschaft in Folge verhalf.

FC Bayern: Harry Kane verrät größten Münchner Scherzbold

In dem Fragenspiel mit "ESPN" verriet Kane auch, wer der härteste Gegenspieler seiner Karriere gewesen sei. "Ich habe früh in meiner Karriere gegen John Terry gespielt", erinnerte sich der Bayern-Star an Duelle mit der Chelsea-Ikone. "Einer der besten Verteidiger der Welt. Wirklich clever und sehr intelligent."

Und wer der beim FC Bayern der größte Schelm ist, wissen die Fans nun auch. "Serge Gnabry hat mich auf die beste Art willkommen geheißen. Ein paar Streiche hier und da", enthüllte Kane die besonderen Fähigkeiten seines Kollegen.