Haaland-Beraterin schließt Wechsel nicht aus

IMAGO/MI News

Ex-BVB-Profi Erling Haaland mischt die Premier League auf

Seit inzwischen knapp anderthalb Jahren mischt Erling Haaland im Trikot von Manchester City die Premier League auf - und wird dennoch in schöner Regelmäßigkeit mit einem Vereinswechsel in Verbindung gebracht. Ein unumstößliches Bekenntnis zum Triple-Sieger 2022/2023 lässt sich seine Beraterin Rafaela Pimenta nicht entlocken.

"Erling ist der Herr seines eigenen Schicksals. Nicht nur jetzt, sondern schon sein ganzes Leben lang und das zu 100 Prozent", erklärte die Spieleragentin im Interview mit "Relevo".

Pimenta sprach in diesem Zusammenhang von einem "Gleichgewicht" zwischen Berater, Klub und Spieler. "Wir sitzen alle im selben Boot. Man muss die Dinge so besprechen, so behandeln, dass es allen damit gut geht, dass sich alle Seiten wohlfühlen und zufrieden sind."

Haaland mache nicht einfach "das, was er will", erklärte die mächtige Beraterin weiter. "Das ist nicht wahr. Erling wird immer das tun, was gut für ihn und für seinen Verein, Manchester City, ist. Nur wenn alle bereit sind, einen Wechsel zu vollziehen, dann wird es auch gemacht."

"Er ist nicht der Typ Spieler, der sagt: 'Ich gehe, tschüss, ich will nichts mehr von euch wissen.' Das wird nicht passieren, weil Respekt ihm am wichtigsten ist. Wenn sie ihn respektieren, wird er auch sie respektieren", sagte Pimenta.

Real Madrid interessiert? Gerüchte um brisante Klausel bei Erling Haaland

Sie hege in diesem Zusammenhang "keine Zweifel" an ManCitys Respekt für Haaland, so die Brasilianerin. "Wenn eines Tages etwas passieren muss, kann man sich auf alles einigen. Denn der Respekt führt dazu, dass man die Position des anderen versteht - diskutieren und ein Einigung finden. Es wird immer Lösungen geben."

Als heißester Anwärter auf einen möglichen Haaland-Transfer gilt Real Madrid. Immer wieder gibt es Gerüchte um eine Ausstiegsklausel im bis 2027 laufenden Kontrakt des 23-jährigen Norwegers in Manchester.

"Nur Manchester City, Erling, sein Vater und ich kennen die Inhalte seines Vertrags", stellte Pimenta klar, "niemand anderer" - also auch nicht Real.