Enthüllt! VfB Stuttgart soll schon Guirassy-Erben suchen

Verlässt Serhou Guirassy den VfB Stuttgart

Mit seinem Mega-Saisonstart mit 16 Toren in zehn Pflichtspielen hat sich Serhou Guirassy auf die Notizzettel der europäischen Fußball-Elite geballert. Angeblich hat man beim VfB Stuttgart inzwischen auch eingesehen, dass ein Verlust des Top-Stürmers droht.

Informationen der "Bild" zufolge soll sich die Führungsriege des VfB Stuttgart "schon seit mehreren Monaten" nach einer Alternative für Serhou Guirassy umschauen.

Dass das Szenario, der 27-Jährige könne die Schwaben verlassen, ein durchaus realistisches ist, liegt dem Bericht zufolge vor allem an einer überschaubaren fixen Ablöse im Vertrag des Angreifers aus Guinea. Für "nur" 17,5 Millionen Euro kann Guirassy dem Ländle demnach vor dem Ende seines Vertrags (bis Sommer 2026) den Rücken kehren. Vor allem für die Klubs aus der englischen Premier League stellt diese Summe keine hohe Hürde dar.

Selbst ein Abgang in der bevorstehenden Wintertransferperiode sei daher "nicht unwahrscheinlich", urteilt die Zeitung.

Als möglichen Ersatz soll man in Stuttgart derzeit Fotis Ioannidis ins Auge fassen. Der 23-jährige Grieche schnürt die Schuhe aktuell in seiner Heimat bei Panathinaikos (Vertrag bis Sommer 2027). In 20 Saisonspielen erzielte er bislang acht Tore und bereitete vier Treffer vor.

Guirassy befeuert Gerüchte um Abschied vom VfB Stuttgart

Unlängst brachte der "kicker" Ioannidis ebenfalls beim VfB ins Gespräch, auch Eintracht Frankfurt soll laut dem Fachmagazin ein Auge auf den Nationalspieler geworfen haben.

Dass Guirassy nicht vollkommen abgeneigt ist, ein neues Abenteuer abseits von Stuttgart zu wagen, legen Worte nahe, die der Guineer zuletzt in einem Interview mit dem englischen "Guardian" wählte:

"Jeder weiß, dass die Premier League eine der stärksten Ligen der Welt ist. Im Moment schließe ich keine Türen. Es gibt einige sehr große Mannschaften in Europa und der Fokus liegt nicht nur auf der Premier League." Er selbst könne die Spekulationen um seine Person nicht verhindern.