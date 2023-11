Kane: Wechsel zum FC Bayern "ziemlich verrückt"

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Harry Kane überzeugt beim FC Bayern auf ganzer Linie

Nach einem wahren Kaugummi-Poker verließ Harry Kane im Sommer 2023 letztlich seinen Jugendklub Tottenham Hotspur und schloss sich für die Bundesliga-Rekordsumme von etwa 100 Millionen Euro dem FC Bayern an. Für den 30-Jährigen eine denkwürdige Erfahrung.

"Um ehrlich zu sein, war es eine ziemlich verrückte Erfahrung", erklärte Harry Kane im Interview mit "FourFourTwo" mit seinem Wechsel zum FC Bayern konfrontiert. "Ich wusste nicht wirklich, was mich erwarten würde, da ich seit 19 Jahren bei den Spurs war und dort wirklich glücklich war. Ich habe also meine Komfortzone verlassen – es war für mich das erste Mal, zu spüren, wie diese Transfers ablaufen, und Teil davon zu sein."

Seinen Wunsch, sich dem deutschen Rekordmeister anzuschließen, habe er den Londonern bereits nach der Saison 2022/23 mitgeteilt, so Kane. Er sei dann in den Urlaub gefahren, als die Gespräche zwischen den Klubs begonnen hätte, sei allerdings "zuversichtlich" gewesen, dass eine Einigung erzielt würde.

Als der Deal in trockenen Tüchern war, ging dann alles ganz schnell. Mitte August einigten sich die Bayern endgültig mit Tottenham, Kane flog nach München - und stand nur wenige Stunden später im DFL-Supercup (0:3 gegen RB Leipzig) für den FCB auf dem Rasen.

Kane hatte "Gänsehaut" beim Debüt für den FC Bayern

"Ich wachte am Samstagmorgen auf, ging direkt zum Training, traf alle Spieler zum ersten Mal, und dann hatten wir das Spiel in der Nacht", so Kane. "Ich war erst am Nachmittag zuvor am Flughafen. Wie ich schon sagte, es war verrückt."

Auch wenn er bei seinem Debüt eine derbe Pleite kassierte, war Kane laut eigener Aussage auf Anhieb vom deutschen Fußball gefangen: "Ich erinnere mich daran, wie ich darauf wartete, ins Spiel zu kommen, die Trommeln hörte und all die Banner und Fahnen sah. Da bekam ich Gänsehaut. Die Fankultur in Deutschland hat mich von Anfang an umgehauen", so der Kapitän der englischen Nationalmannschaft.

Auch für den FC Bayern erwies sich die durchaus umstrittene Entscheidung, den nicht mehr ganz jungen Angreifer für eine Rekordsumme zu verpflichten, als absoluter Glücksgriff. Nach 16 Pflichtspielen steht Kane schon bei 21 Toren und sieben Vorlagen.