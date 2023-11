Kane spricht über England-Rückkehr und Lewy-Rekord

IMAGO/Mladen Lackovic

Knackt Harry Kane den Torrekord von Robert Lewandowski?

In der Premier League hat Harry Kane bei Tottenham Hotspur lange den Torrekord von Alan Shearer gejagt. Beim FC Bayern könnte der englische Stürmer die Bestmarke von Robert Lewandowski knacken. In einem Interview sprach der 30-Jährige nun über die Rekorde.

In seinen 320 Einsätzen in der Premier League erzielte Kane insgesamt 213 Treffer - nur Alan Shearer (260 in 441 Partien) kommt in der Geschichte der höchsten englischen Spielklasse auf mehr Tore.

Eine Rückkehr nach England, um den Rekord zu knacken, spielt für Kane derzeit keine Rolle. "Nein, daran denke ich im Moment nicht. Ich nehme jedes Jahr, wie es kommt, und treffe die besten Entscheidungen für mich im Fußball", sagte er in einem Interview mit "FourFourTwo".

In der Bundesliga könnte Kane aber schon in dieser Saison einen Rekord knacken. In der Spielzeit 2020/2021 schoss Robert Lewandowski für den FC Bayern unglaubliche 41 Tore.

Der neue Stürmer der Münchner steht nach elf Spielen bereits bei 17 Treffern. Fehlen würden dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft also "nur" noch 24. Die Bestmarke spielt für Kane aber keine Rolle.

Kane schwärmt von Lewandowski

"Robert ist eine Legende der Bayern und einer der besten Stürmer unserer Generation", schwärmte er. Lewandowski habe die Messlatte hoch gesetzt. Es sei zu früh in der Saison, "um über spezifische Zahlen zu sprechen", so Kane.

Wichtiger sei für den Goalgetter, dass er dem Team mit Toren hilft. "Aber ich bin glücklich, dass ich gut gestartet bin und hoffe, dass es so weitergeht", merkte Kane an.

Vom FC Bayern schwärmte der 30-Jährige in höchsten Tönen: "Ich könnte so ziemlich die ganze Mannschaft aufzählen. Kingsley Coman und Leroy Sané - beides Top-Spieler. Joshua Kimmich, Thomas Müller und auch Leon Goretzka. Es wurde auch viel über Jamal Musiala gesprochen, und es ist nicht schwer zu verstehen, warum."

Kanes Ziel beim deutschen Rekordmeister ist klar: "Die Leute erwarten von uns, dass wir die Champions League gewinnen, und ich weiß, dass ich hier bin, um zu helfen. Es ist auch mein Ehrgeiz, sie zu gewinnen."