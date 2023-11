Klose überrascht mit Aussagen zu Moukoko

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Youssoufa Moukoko ist beim BVB derzeit nur Reservist

Bei Borussia Dortmund ist Youssoufa Moukoko seit geraumer Zeit nur Edelreservist. WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose glaubt etwas überraschend, dass das BVB-Juwel trotz der mangelnden Spielpraxis von dieser Situation sogar profitieren kann.

"Er ist jetzt ein wenig ins zweite Glied gerückt, auch vom Fokus her - das kann ihm langfristig sogar guttun. Man darf nicht vergessen, der Junge ist 18 und hat was, was andere nicht haben: Er kann aus dem Nichts Tore schießen. Gebt ihm bitte noch Zeit", sagte Klose im Gespräch mit dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland".

Moukoko sei "extrem jung gehypt" worden, erklärte der 45-Jährige, müsse "aber auch lernen, mit Rückschlägen umzugehen, sich gegen Widerstände zu wehren – je früher, desto besser".

Grundsätzlich biete Moukoko "ein sehr gutes Paket", habe mit Niclas Füllkrug und Sébastien Haller beim BVB jedoch zwei gestandene Stürmer vor der Nase, analysierte Klose, "aber auch das ist gut und wichtig für ihn, genau wie die WM-Teilnahme".

Lob für BVB-Profi Niclas Füllkrug

Füllkrug sowie seinen früheren Werder-Sturmpartner Marvin Ducksch, der zuletzt erstmals für die Nationalmannschaft nominiert wurde, lobte Klose: "Mir persönlich gefallen die beiden. Zum einen, weil sie sich aus Bremer Zeiten kennen und etwas verkörpern, was ein wenig der 'alten Schule' entspricht: kämpferisch, immer mit vollem Einsatz und Leidenschaft."

Füllkrug und Ducksch seien "Brechertypen, die aber auch fußballerische Qualitäten mitbringen. Und wenn sie in der Nationalmannschaft spielen, haben sie genügend Leute drum herum, die sie füttern können und von denen sie profitieren".

In diesem Zusammenhang nannte der Weltmeister von 2014 die filigranen Mittelfeldakteure Jamal Musiala und Florian Wirtz, zu denen Füllkrug und Ducksch "so etwas wie der Gegenpol" seien.

Grundsätzlich benötige es im DFB-Team einen "echten Knipser, der die Vorarbeit der vielen tollen Offensivkräfte, die wir haben, auch vollendet", so Klose.