Leroy Sané vor Rückkehr zu Ex-Klub?

Leroy Sané vom FC Bayern wird bei Manchester City gehandelt

Der Vertrag von Leroy Sané beim FC Bayern ist nur noch bis 2025 datiert. Der Flügelstürmer wurde bereits bei zahlreichen Topklubs gehandelt. Nun steigt offenbar ein ehemaliger Arbeitgeber in den Poker ein.

Wie es in dem "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt, hat Manchester City die Fühler nach Sané ausgestreckt.

Vor seinem Wechsel zum FC Bayern lief der Nationalspieler vier Jahre lang für die Sky Blues auf. Unter Teammanager Pep Guardiola entwickelte sich der gebürtige Essener zu einem der feinsten Techniker der englischen Premier League. Unter dem Spanier spielte Sané 90 Mal in der Premier League und erzielte dabei 25 Tore.

Im Sommer 2020 schloss er sich den Münchnern an. 49 Millionen Euro wechselten damals den Besitzer.

FC Bayern will mit Sané verlängern

Doch eine Sané-Rückkehr zu Manchester City gilt als sehr unwahrscheinlich. Die Bayern-Bosse dürften wohl kein Interesse daran haben, den formstarken Angreifer abzugeben.

Daher sei bereits ein Treffen für Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung arrangiert worden. Der deutsche Rekordmeister habe dem Sané-Lager angeboten, dass man sich nach der Länderspielpause für konkrete Gespräche zusammensetzt. Dazu soll der Spielerberater des DFB-Profis, Fali Ramadani, nach München eingeflogen werden.

Sportdirektor Christoph Freund hatte zuletzt bestätigt, dass man die Zusammenarbeit mit Sané ausdehnen will. Von der "Sport Bild" auf die Spekulationen angesprochen, man habe noch immer keine Gespräche mit dessen Berater aufgenommen, dementierte der 46-Jährige: "Nein, das ist nicht korrekt."

Zudem schwärmte Freund in höchsten Tönen von Sané. "Er ist einer der Spieler, auf die wir die Zukunft der Mannschaft aufbauen wollen. Man sieht an seinem strahlenden Gesicht, wie viel Spaß er hat. Er strotzt vor Energie. Das ist der beste Leroy Sané, den es bisher beim FC Bayern gab", so der Sportdirektor.