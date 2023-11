Wackelt der Plan des FC Bayern mit Mega-Talent Irankunda?

IMAGO/Noe Llamas/SPP

Nestory Irankunda verstärkt im Sommer den FC Bayern

Im kommenden Sommer wird sich der erst 17 Jahre alte Nestory Irankunda dem FC Bayern anschließen. Der ursprüngliche Plan des deutschen Rekordmeisters mit dem australischen Mega-Talent könnte aber bis dahin schon ins Wanken kommen.

Dieser sieht eigentlich vor, dass Irankunda zunächst in der Münchner U23 in der Regionalliga Bayern zum Einsatz kommen soll. Allerdings soll bereits jetzt am Campus des FC Bayern gemunkelt werden, dass der Youngster für die Viertklassigkeit schon zu gut sein könnte, berichtet "Sport1".

Demnach werde Irankunda eine ähnliche Entwicklung wie Alphonso Davies zugetraut. Der Kanadier feierte bereits wenige Wochen nach seiner Verpflichtung von den Vancouver Whitecaps Anfang 2019 sein Profi-Debüt - und etablierte sich in Windeseile sogar als Leistungsträger.

Tatsächlich lesen sich Irankundas Statistiken beim australischen Erstligisten Adelaide United durchaus beeindruckend: Neun Tore und zwei Vorlagen gelangen dem Flügelstürmer bereits in 39 Pflichtspielen.

Über ein Jahr baggerte der FC Bayern an der Nachwuchshoffnung, heißt es. Campus-Leiter Jochen Sauer soll die Personalie Anfang 2023 zur Chefsache gemacht und intensiven Kontakt zu Irankundas Berater sowie zu seiner Familie gepflegt haben. Zuletzt wurde offenbar auch Sportdirektor Christoph Freund intensiv in den Transfer eingebunden.

Das zahlt der FC Bayern angeblich für Nestory Irankunda

Weil der Spieler vor diesem Hintergrund unbedingt nach München kommen wollte, habe sich trotz des Interesses anderer Top-Klubs kein Wettbieten entwickelt, so "Sport1".

"Bild" zufolge fließen zunächst nur 750.000 Euro Ablöse an Adelaide. Diese Summe kann zunächst lediglich moderat anstiegen, abhängig davon, wie viele Spiele Irankunda für seinen Ausbildungsverein in den kommenden Monaten noch absolviert.

Schafft er tatsächlich den Durchbruch bei den Profis des FC Bayern, werden bis zu drei Millionen Euro fällig, berichtete das Boulevard-Blatt.

Während die Münchner nur einen "langfristigen Vertrag" für Irankunda bestätigten, scheint inzwischen klar, dass es sich um einen Dreijahreskontrakt handelt, der um zwei weitere Jahre verlängert werden kann.