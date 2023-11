Freie Tage für S04-Profis: Geraerts rechtfertigt Maßnahme

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Karel Geraerts (M.) folgte Thomas Reis auf den Posten des Cheftrainers beim FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 steckt nach 13 Zweitliga-Partien mitten drin im Abstiegskampf - ein Horrorszenario für den ambitionierten Traditionsklub. Und doch gibt Trainer Karel Geraerts seinen Spielern während der Länderspielpause einige Tage frei. Der Belgier rechtfertigte die Maßnahme nun.

Karel Geraerts hält seine Schalke-Profis an der lockeren Leine. Nach den beiden Testspielen gegen den niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven (2:0) am Mittwoch und den belgischen Zweitligisten Patro Eisden MM (0:0) am Donnerstag steht vorerst nur noch ein "intensives Laufprogramm" am Freitag auf der Agenda, wie er gegenüber "WAZ" verriet.

Danach haben die Spieler zwei komplette Tage frei. "Samstag und Sonntag können die Spieler etwas mit ihren Freunden oder mit der Familie unternehmen, und dabei etwas vom Fußball abschalten. Auch das ist wichtig", begründete der Nachfolger von Thomas Reis: "Am Montag sehen wir uns dann hier wieder."

Eine Maßnahme, die S04-Sportdirektor André Hechelmann durchaus nachvollziehen kann: "Es ist wichtig, auch mal abzuschalten und sich die Frische wieder zu holen. Druck ist bei uns immer da, und in der prekären Situation aktuell sicherlich noch etwas mehr."

Schalke-Trainer mit Test-Leistungen zufrieden

Geraerts hatte sich in seinen ersten Wochen beim schwer angezählten Revierklub als offener Kommunikator präsentiert. Zudem gab er seinen Spielern hier und da Freiheiten. Auf der Rückreise vom Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg erlaubte er den S04-Profis etwa, bei McDonald's zu halten. "Manchmal muss man ihnen auch etwas geben. Und wenn du ihnen nichts gibst, dann gehen sie um 1 Uhr nachts alleine zu McDonald's", erklärte er daraufhin.

Mit den Leistungen in den beiden Testspielen zeigte sich der Schalker Cheftrainer derweil sehr zufrieden. "Das Wichtigste war, dass die Spieler 90 Minuten Spielzeit bekommen haben. Wir hatten gegen Eindhoven und Maasmechelen sechs, sieben, acht junge Spieler dabei. Sie haben viel gezeigt", so Geraerts.