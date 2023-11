Alonso plötzlich als Klopp-Nachfolger gehandelt

IMAGO/Paquot Baptiste/ABACA

Jürgen Klopp ist seit 2015 Teammanager beim FC Liverpool

Xabi Alonso leistet bei Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen zweifelsfrei herausragende Arbeit. Die Werkself legte unter dem spanischen Cheftrainer einen sensationellen Start in die laufende Saison hin und führt die Tabelle mit zehn Siegen aus elf Spielen noch vor dem FC Bayern an. Die Liste an Top-Klubs, die Alonso als Leverkusen weglotsen wollen, wird derweil immer länger.

Bayer Leverkusen begeistert mit seinem mutigen, schnellen, passintensiven Spiel nicht nur die Fans in der Bundesliga. In ganz Europa wird die Entwicklung des attraktiven Spielstils unter Cheftrainer Xabi Alonso genauestens beobachtet.

Schon seit längerem wird daher dem spanischen Rekordmeister Real Madrid ein ernsthaftes Interesse an dem ehemaligen Mittelfeldstrategen nachgesagt. Die Königlichen sollen Alonso als Wunschkandidaten Nummer eins auserkoren haben, sollte der jetzige Cheftrainer Carlo Ancelotti im Sommer 2024 aufhören.

Allerdings weckt der Weltmeister von 2010 wohl auch auf der Insel immer mehr Begehrlichkeiten. Laut einem Bericht von "caughtoffside" soll Alonso auch beim FC Liverpool die präferierte Lösung sein, sollte sich der deutsche Teammanager und Erfolgscoach Jürgen Klopp im nächsten Jahr aus Liverpool verabschieden.

Jürgen Klopp trainiert die Reds schon seit 2015, aktuell als Tabellenzweiter in der Premier League immer noch sehr erfolgreich. Über einen möglichen Rücktritt des ehemaligen Mainz- und BVB-Coach wird indes immer wieder in England spekuliert.

Alonso seit einem Jahr Cheftrainer in Leverkusen

Das Szenario in Liverpool ist daher dem in Madrid sehr ähnlich: Auch beim FC Liverpool blickt Xabi Alonso auf eine große Vergangenheit als aktiver Spieler zurück: Zwischen 2004 und 2009 spielte er für die Reds, reifte damals zum Mittelfeldspieler auf Weltklasse-Niveau heran. 2005 wurde er mit dem FC Liverpool Champions-League-Sieger, galt in seiner Zeit als Publikumsliebling an der Anfield Road.

Sollte einer der beiden Großmächte tatsächlich Ernst machen bei dem 41-Jährige würde laut "Football Espana" wohl eine Ausstiegsklausel in Höhe von mindestens 15 Millionen Euro fällig werden.

Bei Bayer Leverkusen steht Alonso aktuell noch bis Sommer 2026 unter Vertrag. Er hatte bei den Rheinländer im Oktober 2022 das Traineramt übernommen.