Upamecano schwärmt von PSG-Supertalent

Upamecano vom FC Bayern freut sich über die Nominierung von PSG-Talent Zaïre-Emery

Warren Zaïre-Emery von Paris Saint-Germain kann im Länderspiel der französischen Nationalmannschaft gegen Gibraltar Geschichte schreiben. Innenverteidiger Dayot Upamecano vom FC Bayern schwärmte vorab vom 17-Jährigen.

Der steile Aufstieg von Mittelfeld-Supertalent Warren Zaïre-Emery könnte am Samstag (20:45 Uhr) beim EM-Qualifikationsspiel der Franzosen gegen Gibraltar seinen vorläufigen Höhepunkt erreichen: Der PSG-Youngster, gerade einmal 17 Jahre alt, wurde von Nationaltrainer Didier Deschamps erstmals in den A-Kader berufen und könnte somit sein Debüt feiern.

Sollte der PSG-Profi tatsächlich eingesetzt werden, würde er Real Madrids Eduardo Camavinga als jüngsten Nationalspieler Frankreichs der Nachkriegszeit ablösen.

Trotz seines jungen Alters hat er sich unter seinen neuen Mitspielern in der A-Nationalmannschaft längst einen Namen gemacht. Auch Bayern Münchens Dayot Upamecano zählt zu jenen, die dem Top-Talent eine große Karriere voraussagen.

"Zaïre-Emery ist ein sehr bodenständiger Spieler, der schon über 40 Spiele für Paris absolviert hat. In seinem Alter ist das unglaublich", sagte der Münchner Abwehrspieler vor dem Qualifikationsspiel auf einer Pressekonferenz.

Bayern-Verteidiger Upamecano gibt Ratschlag

Upamecano riet dem Rechtsfuß: "Er muss in Paris so bleiben, wie er ist, dann läuft es von ganz alleine."

Warren Zaïre-Emery entstammt der Jugendabteilung von Paris Saint-Germain, in der vergangenen Saison gab er unter dem inzwischen entlassenen Trainer Christophe Galtier sein Debüt in der Ligue 1. Gleich in seiner ersten Spielzeit kam der Mittelfeldspieler auf 31 Partien in der ersten Mannschaft, darunter drei Begegnungen in der Champions League.

Auch der neue PSG-Trainer Luis Enrique setzt große Stücke auf Zaïre-Emery. In der Liga wurde er in elf von zwölf möglichen Spielen eingesetzt, in denen er zwei Tore und zwei Vorlagen lieferte. In der Champions League stand er in bislang allen vier Gruppenspielen in der Startelf, dabei gelangen ihm drei weitere Vorlagen.