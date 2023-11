FC Bayern schmettert Verkauf von Mittelfeld-Star ab

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Leon Goretzka (l.) soll beim FC Bayern bleiben

Erwartet den FC Bayern ein Millionen-Angebot aus der Premier League? Ein entsprechendes Gerücht aus Spanien brachte ein solches Szenario unlängst ins Spiel. Doch der Fußball-Bundesligist denkt offenbar nicht an einen Verkauf des entsprechenden Stars.

Wie Transfer-Reporter Ekrem Konur auf X (ehemals Twitter) berichtet, denkt der FC Bayern nicht daran, Leon Goretzka im Januar abzugeben.

Dem Portal "fichajes.net" zufolge ist West Ham United am 28-Jährigen interessiert. Der Tabellenneunte aus der Premier League soll sogar bereit sein, mehr als 50 Millionen Euro für den zentralen Mittelfeldmann zu bieten.

Leon Goretzka bleibt FC Bayern treu

West Ham United hat im Sommer Declan Rice an den FC Arsenal verloren. Der amtierende Conference-League-Sieger nahm im Gegenzug mehr als 100 Millionen Euro ein, Edson Álvarez wurde als Nachfolger verpflichtet. Doch angeblich schielen die Hammers nun auch noch auf Goretzka.

Der Nationalspieler wurde bereits im Sommer bei den Londonern gehandelt, heiß wurde es in diesem Zusammenhang aber nicht. Stattdessen bekannte sich Goretzka öffentlich zum FC Bayern.

Der Routinier zählt unter Münchens Cheftrainer Thomas Tuchel in der laufenden Saison zum Stammpersonal. So absolvierte er bereits 14 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister, half zwischenzeitlich sogar in der Innenverteidigung aus.

FC Bayern plant mit Leon Goretzka

Laut Konur kommt für den FC Bayern kein Verkauf infrage. Goretzka besitzt an der Säbener Straße noch einen Vertrag bis 2026.

Der gebürtige Bochumer war im Sommer 2018 ablösefrei vom FC Schalke 04 nach München gewechselt. Goretzka entwickelte sich an der Isar schnell zur Stammkraft, hatte großen Anteil am Champions-League-Triumph 2020.

In der vergangenen Rückrunde war der Achter, wie viele seiner Kollegen beim FC Bayern, seiner Normalform hinterhergelaufen. Inzwischen hat sich Goretzka wieder stabilisiert.