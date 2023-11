Mega-Schmerzgrenze für Florian Wirtz enthüllt

IMAGO/Jürgen Kessler

Florian Wirtz von Bayer Leverkusen hat Interesse bei der europäischen Fußball-Elite geweckt

Mit gerade einmal 20 Jahren gehört Florian Wirtz bereits zu den prägenden Spielern der deutschen Fußball-Bundesliga. Mit Bayer Leverkusen grüßt der deutsche Nationalspieler sogar noch vor dem FC Bayern von der Tabellenspitze, mit sechs Toren und zehn Vorlagen in 17 Pflichtspielen hat der Youngster daran einen Löwenanteil. Kein Wunder, dass die Konkurrenz längst die Fühler nach Wirtz ausgestreckt haben soll - ein Deal wird wohl zum extrem teuren Vergnügen.

Bayer Leverkusen wird sich unter einer Offerte von 100 Millionen Euro nicht einmal gesprächsbereit zeigen, das will das katalanische Portal "El Nacional" erfahren haben.

Eine enorme Summe, die allerdings keineswegs aus der Luft gegriffen ist. Im Sommer 2022 verlängerte Wirtz bei der Werkself bis zum Sommer 2027. Ablösesummen in Höhe von mindestens 85 Millionen Euro geistern schon länger durch die Medien.

"El Nacional" zufolge ist die kolportierte Schmerzgrenze der Leverkusener auch der Grund, warum der FC Barcelona seine Hoffnungen auf eine Verpflichtung von Wirtz inzwischen begraben haben. Der gebürtige Kölner ist für die Blaugrana schlicht nicht finanzierbar, mutmaßt das Portal.

Auch der FC Bayern soll mitmischen

Anders gestaltet sich die Situation bei Real Madrid, das angeblich ebenfalls davon träumen soll, dass Wirtz im Mittelfeld künftig den Takt an der Seite von Jude Bellingham vorgibt.

Auch dem FC Bayern wurde in den vergangenen Monaten immer wieder Interesse an Wirtz nachgesagt. Finanziell könnten die Münchner sicherlich auch eine exorbitante Ablöse stemmen. Dass der deutsche Rekordmeister, der im Sommer 2023 knapp 100 Millionen Euro für Harry Kane investierte, diese magische Grenze so schnell erneut überschreiten wird, muss allerdings bezweifelt werden.

Gerüchte um ein Angebot über 92 Millionen Euro vom FC Liverpool kommentierte Leverkusens Sportchef Simon Rolfes gegenüber dem "kicker" zuletzt übrigens eher unemotional: "Es ist keiner an uns herangetreten – und das braucht auch keiner", so Rolfes. Ins Grübeln würde man bei genannter Summe ohnehin nicht kommen.