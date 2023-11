Kimmich-Pläne beim FC Bayern aufgedeckt

IMAGO

Unterschreibt Joshua Kimmich einen neuen Vertrag beim FC Bayern?

Immer wieder wird über die Zukunft von Joshua Kimmich beim FC Bayern spekuliert. In den kommenden Monaten soll es zu Gesprächen zwischen dem Nationalspieler und deutschen Rekordmeister kommen.

Laut "Abendzeitung" wollen der FC Bayern und Kimmich "spätestens im Frühjahr" über eine Vertragsverlängerung sprechen. Der 28-Jährige ist noch bis 2025 an die Münchner gebunden.

Die Verantwortlichen wollen Kimmich unbedingt an der Säbener Straße halten. Sportdirektor Christoph Freund betonte gegenüber "Sport Bild", dass es "keine Diskussion" um den Mittelfeldmann gebe. "Er ist seit neun Jahren im Klub, prägt den Verein mit seiner Art und Weise. Er ist ein wichtiger Bestandteil des FC Bayern. Jo ist ein absoluter Führungsspieler", stellte der Österreicher klar.

Gerüchte über Abschied vom FC Bayern

Trotzdem wird Kimmich immer wieder mit anderen europäischen Topklubs in Verbindung gebracht. Insbesondere der Namen des FC Barcelona fällt häufig. Doch auch Manchester City um Teammanager Pep Guardiola wurde in den vergangenen Wochen Interesse am Routinier nachgesagt.

Münchens ehemaliger Technischer Direktor Michael Reschke wollte einen Kimmich-Abgang zuletzt nicht kategorisch ausschließen.

"Irgendwann ist vielleicht auch einfach mal der Punkt erreicht, an dem du für dich entscheidest, etwas anderes zu machen, an dem dir eine neue Kabine und ein neues Umfeld guttun und dich weiterbringen können. Vielleicht will ja auch der FC Bayern nach acht Jahren mit Jo Kimmich eine Veränderung. Ich würde das nicht komplett ausschließen", meinte der Ex-Manager im Interview mit "Sport1".

FC Bayern glückt Schnäppchen-Transfer

Zumindest letzteres dürfte nach den jüngsten Aussagen von Freund ausgeschlossen werden.

Kimmich war 2015 vom VfB Stuttgart zum FC Bayern transferiert worden. Der deutsche Serienmeister überwies im Gegenzug rund 8,5 Millionen Euro ins Ländle, rückblickend ein echtes Schnäppchen.