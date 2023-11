Poker um VfB-Dauerbrenner immer heißer

IMAGO

Waldemar Anton (r.) vom VfB Stuttgart weckt Interesse

Der Poker um Waldemar Anton vom VfB Stuttgart nimmt offenbar an Fahrt auf. Neben Bayer Leverkusen soll noch ein weiterer Verein aus der Fußball-Bundesliga am Innenverteidiger interessiert sein.

Laut "Bild" befindet sich Anton auch auf dem Radar des VfL Wolfsburg. Wie heiß die Personalie in der Autostadt ist, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Anton soll ebenfalls ein Thema bei Bayer Leverkusen sein. Das vermelden der "kicker" sowie "Bild" übereinstimmend. Die Werkself hat mit Jonathan Tah, Odilon Kossounou, Madi Monamay, Piero Hincapié und Edmond Tapsoba derzeit fünf etatmäßige Innenverteidiger im Kader stehen. Im kommenden Sommer könnten sich die Karten auf dem Transfermarkt aber bekanntlich wieder neu mischen.

Anton besitzt beim VfB Stuttgart noch ein Arbeitspapier bis 2025. Die Schwaben dürften großes Interesse daran haben, vorzeitig mit ihrem Kapitän zu verlängern.

VfB Stuttgart: Dauerbrenner Waldemar Anton in Topform

Anton stand in der laufenden Saison bis dato in allen 13 Pflichtspielen über die vollen 90 Minuten auf dem Rasen und präsentierte sich hierbei in Topform.

Ex-Profi Stefan Effenberg brachte den 27-Jährigen deshalb für die deutsche Nationalmannschaft ins Spiel. "Er hätte es verdient", urteilte der Champions-League-Sieger von 2001 bei "Sport1". Bundestrainer Julian Nagelsmann berücksichtigte Anton für die laufende Länderspielpause jedoch nicht. Er sei "überhaupt nicht enttäuscht", reagierte der VfB-Profi daraufhin.

"Ich versuche, hier meine Leistung auf den Platz zu bringen und immer 100 Prozent zu geben", so Anton. Dies sei "das Einzige, das ich beeinflussen kann".

Nach der Länderspielpause geht es für Anton und den VfB Stuttgart auswärts bei Eintracht Frankfurt (25. November, 18:30 Uhr im LIVE-Ticker auf sport.de) weiter. Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg werden dann wohl auch genau hinschauen.