Altintop: Auf diesen DFB-Star muss die Türkei aufpassen

Hamit Altintop ist Vorstandsmitglied im türkischen Fußball-Verband

Früher spielte Hamit Altintop für den FC Bayern, Darmstadt 98 oder den FC Schalke 04, heute ist er als Vorstandsmitglied im türkischen Fußball-Verband aktiv und damit auch für die Nationalmannschaft verantwortlich, die am Samstag gegen Deutschland antritt. Vor der Partie hat der 40-Jährige vor einem DFB-Star ganz besonders gewarnt.

Wenn die Türkei am Samstagabend (20:45 Uhr) in Berlin gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zum Freundschaftsspiel antritt, dann geht es für die Gäste laut Hamit Altintop natürlich drum, einen Prestigeerfolg zu erlangen, so richtig ernst wird es für die Türken aber erst drei Tage später in der EM-Qualifikation in Wales.

Die Partie gegen die DFB-Elf sei daher "eher ein Vorbereitungsspiel für unser Trainerteam, in dem unser Chefcoach experimentieren und manches ausprobieren wird", gab Altintop gegenüber dem "kicker" zu. Einen Sieg peilt die Türkei natürlich trotzdem an.

Und: "Wir wollen in jedem Fall bei unseren Landsleuten und den Fußballfans in Deutschland einen guten Eindruck hinterlassen, vor allem mit Blick auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr, um auch den einen oder anderen deutschen Fan für uns zu gewinnen."

Das junge Team soll sich gegen Deutschland auf kommende "große Aufgaben" einstellen, so Altintop weiter.

Altintop: Deutschland hat "sehr gute Spieler"

"Es ist ein Privileg, gegen einen viermaligen Weltmeister in einem wunderschönen Stadion und bei optimaler Atmosphäre zu spielen und sich auf dieser großen Bühne bestätigen zu können", freute sich der 40-Jährige Türkei-Funktionär auf den Samstagabend.

Vom Fachmagazin gefragt, auf welchen deutschen Nationalspieler die türkische Elf ganz besonders aufpassen müsse, sagte Altintop: "Im Grunde auf jeden, alle sind sehr gute Spieler."

Dann hob der Ex-Bundesliga-Star doch noch einen DFB-Star heraus. "Leroy Sané zeigt sich seit Monaten auf einem sehr hohen Niveau, er kann Spiele allein entscheiden", lobte Altintop.