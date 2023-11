Neue Gerüchte um Doppel-Transfer beim BVB

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Legt der BVB im Winter nac?

Borussia Dortmund plant im Winter offenbar eine Transfer-Offensive, um die Probleme in der Abwehr in den Griff zu bekommen. Gleich zwei Spieler könnten für die Defensive kommen.

Nach zwei Bundesliga-Niederlagen in Folge mit teils desolaten Vorstellungen lässt man bei Borussia Dortmund derzeit keinen Stein auf dem anderen. Denn: Auf ein 0:4 gegen den FC Bayern im eigenen Stadion folgte zuletzt eine bittere 1:2-Niederlage beim VfB Stuttgart. Der BVB flog gar aus den Champions-League-Rängen, es herrscht eine angespannte Stimmung bei den Schwarz-Gelben.

Kein Wunder also, dass in den letzten Tagen zahlreiche Krisengespräche stattgefunden haben, wie "Bild" berichtet. Alle waren involviert: Spieler, Verantwortliche und Trainer-Team. Eines der Ergebnisse laut dem Boulevard-Blatt: Im Transfer-Fenster im Winter, das im Januar öffnet, soll in der Außenverteidigung nachgelegt werden.

Weil die Abwehrseiten als Problem-Position ausgemacht wurden, könnten gleich zwei Spieler kommen, heißt es. Die Augen sind also auf die Verpflichtung eines Rechts- UND eines Linksverteidigers gerichtet. Einzig Julian Ryerson konnte bislang überzeugen. Es soll dringend Verstärkung her. die höchsten Ansprüchen gerecht wird.

Das Problem: Es fehlt noch an finanziellen Mitteln für einen Doppel-Transfer. Doch wie es bei "Bild" weiter heißt, sind die Hoffnungen groß, dass das Kapitel Thomas Meunier im Winter geschlossen und der Belgier verkauft werden kann, der zu den Großverdienern in der Mannschaft von Trainer Edin Terzic gehört. Denn Meunier will ein Kandidat für die EM 2024 bleiben, braucht daher dringend Spielpraxis, die ihm der BVB kaum bietet.

Wer spült Geld in die BVB-Kasse?

Ein Verkauf des Rechtsverteidigers würde also Gelder freimachen, um mindestens einen, besser zwei Abwehrspieler für die Außen zu verpflichten.

Außerdem steht weiter im Raum, Youssoufa Moukoko im Winter zu veräußern, ein Transfer sei "längst nicht ausgeschlossen". Auch dieser würde Geld in die Kassen spülen.

Als möglicher Kandidat für die Abwehr, sowohl in der Mitte als auch als Rechtsverteidiger, wurde zuletzt Trevoh Chalobah vom FC Chelsea gehandelt. Dieser hat in London noch einen Vertrag bis 2028. Sein Marktwert wird auf 18 Millionen Euro geschätzt.