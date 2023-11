VfB-Boss sieht "Chance" im Guirassy-Tauziehen

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Serhou Guirassy ist die Lebensversicherung des VfB Stuttgart

Er ist einer der begehrtesten Spieler der Bundesliga: Serhou Guirassy. Der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart glaubt weiter an einen Verbleib des Top-Stürmers.

Alexander Wehrle sieht den VfB Stuttgart im Transfer-Poker um Stürmer Serhou Guirassy gut aufgestellt und macht den Fans des Bundesligisten Hoffnung. Ein Verbleib des Angreifers über den Winter hinaus sei möglich.

"Serhou hat sich im vergangenen Sommer auch in vollem Bewusstsein für den VfB entschieden. Wir sind da in einem sehr engen Austausch. Er fühlt sich im Verein und mit seiner Familie in Stuttgart extrem wohl. Er hat hier eine herausragende Stellung. Natürlich haben wir eine Chance", sagte der Vorstandsvorsitzende des Bundesligisten dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Medienberichten zufolge kann der Nationalspieler Guineas im Winter eine Ausstiegsklausel ziehen und den Klub für 17,5 Millionen Euro vorzeitig verlassen. An Interessenten dürfte es nicht mangeln. Guirassy ist einer der Hauptgründe für den Aufschwung der Schwaben. Er erzielte in neun Bundesliga-Partien satte 15 Tore, liegt knapp hinter Bayerns Harry Kane im Rennen um die Torjägerkanone.

Guirassy "schließt keine Türen"

Wie die "Bild" berichtet, beschäftige sich die Führungsriege des VfB Stuttgart allerdings "schon seit mehreren Monaten" mit einer Alternative für Serhou Guirassy.

Als möglichen Ersatz soll der VfB Fotis Ioannidis ins Visier genommen haben. Der 23-jährige Grieche schnürt die Schuhe aktuell in seiner Heimat bei Panathinaikos (Vertrag bis Sommer 2027).

Zuletzt befeuerte Guirassy selbst die Gerüchte um einen vorzeitigen Abgang. "Jeder weiß, dass die Premier League eine der stärksten Ligen der Welt ist. Im Moment schließe ich keine Türen", sagte er dem "Guardian". Es gibt einige sehr große Mannschaften in Europa und der Fokus liegt nicht nur auf der Premier League." Er selbst könne die Spekulationen um seine Person nicht verhindern.