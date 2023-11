Real glaubt an Davies-Transfer "ohne große Probleme"

IMAGO/Mladen Lackovic

Wie lange kickt Alphonso Davies noch für den FC Bayern?

Aus dem Kader des FC Bayern ist Alphonso Davies eigentlich nicht wegzudenken. Dennoch müssen die Münchner womöglich schon bald ohne den Linksverteidiger planen. Vor allem Real Madrid macht sich große Hoffnungen auf eine Verpflichtung des Kanadiers. Probleme erwarten die Königlichen dabei nicht.

Das Interesse von Real Madrid an Alphonso Davies ist längst verbrieft, hinter der Zukunft des Kanadiers beim FC Bayern steht ein entsprechend großes Fragezeichen. Die Münchner wollen den Kampf um den Linksverteidiger zwar nicht aufgeben und haben in dieser Woche Gespräche mit dem Davies-Lager geführt. In Madrid bekommen sie deshalb aber keine kalten Füße. Dort rechnen sie angeblich fest mit dem Deal.

Wie die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" berichtet, ist Real-Boss Florentino Pérez weiterhin davon überzeugt, Davies von einem Transfer nach Madrid überzeugen zu können. Pérez sei gar "versessen" darauf, den 23-Jährigen endlich ins Bernabéu zu lotsen, heißt es. Dabei fürchtet der mächtige Real-Boss offenbar auch nur wenig Gegenwehr.

Davies würden den FC Bayern für Real Madrid verlassen

Pérez' Überzeugung sei es, den Deal "ohne große Probleme" über die Bühne bringen zu können, schreibt "El Nacional". Schon lange gebe es zwischen den Parteien Kontakt. Davies habe zudem schon seinen Wunsch nach einer Luftveränderung geäußert. Einzig und allein aus diesem Grund habe er seinen Vertrag beim FC Bayern auch noch nicht verlängert, behauptet das Portal.

Die finanzielle Schmerzgrenze der Königlichen für einen Davies-Transfer liegt angeblich bei 55 Millionen Euro. Ein "lächerlicher Preis" für einen Spieler dieses Kalibers, urteilt "El Nacional".

Mit einem Kauf von Davies würde Real Madrid eine jahrelange Baustelle im Kader schließen, denn gerade hinten links drückt bei den Königlichen schon lange der Schuh. Viele Spieler haben ihre Chance auf dieser wichtigen Position erhalten, nachhaltig empfehlen konnte sich aber niemand.