Nach Bayern-Gerüchten: Mbappé verweigert Kommentar

IMAGO/Jonathan Moscrop

Die Zukunft von Kylian Mbappé ist und bleibt ein großes Thema

Kylian Mbappé ist und bleibt in aller Munde. Nachdem der französische Superstar in den letzten Tagen sogar mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, nahmen die Spekulationen über seine Zukunft auch hierzulande Fahrt auf. Auf der Pressekonferenz der französischen Nationalmannschaft äußerte sich der PSG-Stürmer zum Thema.

Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, oder doch der FC Bayern? Der Kreis der Vereine, die mit einer Verpflichtung von Kylian Mbappé in Verbindung gebracht werden, ist höchst elitär. Entsprechend gespannt wird auf die Zukunftsentscheidung des französischen Superstars gewartet. Kaum ein Tag vergeht ohne neue Wasserstandsmeldung.

Und Mbappé selbst? Der hält sich bisher auffallend zurück. Der 24-Jährige lässt Klubs und Fans weiter rätseln, wie es ab Sommer 2024 für ihn weitergeht. Auch im Rahmen der EM-Qualifikation vermied der französische Nationalspieler eine klare Aussage.

Das sagt Mbappé zur Zukunftsfrage

Auf seine sportliche Zukunft und die unzähligen Gerüchte angesprochen, sagte Mbappé am Freitag lediglich: "Das sind absolut keine Nachrichten für die französische Mannschaft. Ich bin hier als Kapitän der französischen Nationalmannschaft und möchte, dass das auch in den nächsten zehn Tagen so bleibt."

Weiter erklärte der Superstar in Richtung der anwesenden Journalisten: "Wenn ihr diese Frage habt und sie wichtig für euch ist, solltet ihm zum Campus [in Paris] kommen und mich fragen. Sollte ich zu einer Pressekonferenz beordert werden, werde ich antworten."

Dass Mbappé nach seiner Rückkehr zu Paris Saint-Germain mit der Sprache rausrückt, ist trotz seiner Ankündigung eher unwahrscheinlich, schließlich hat er in den vergangenen Monaten genug Gelegenheiten gehabt, um sich zu seiner Zukunft zu äußern. Getan hat er dies bis heute nicht. Und so wird weiterhin täglich gerätselt, wo es einen der besten Spieler der Welt als nächstes hinzieht ...