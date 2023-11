VfB-Leihgabe Nübel in Kontakt mit Bayern-Trainer

IMAGO/RHR-FOTO

Alexander Nübel ist vom FC Bayern an den VfB Stuttgart ausgeliehen

Beim VfB Stuttgart blüht Alexander Nübel auf. Die Leihgabe des FC Bayern hat großen Anteil daran, dass die Schwaben aktuell den dritten Platz in der Bundesliga bekleiden. Auch in München verfolgt man die Entwicklung des Keepers offenbar genau und hält ständigen Kontakt.

Bis zum Saisonende hat sich der VfB Stuttgart die Dienste von Alexander Nübel gesichert. Danach wird der Schlussmann wohl zumindest vorerst zum FC Bayern zurückkehren, wo der 27-Jährige noch bis 2025 unter Vertrag steht. Wie es danach für den gebürtigen Ostwestfalen weitergeht, ist momentan noch völlig offen.

"Natürlich werden wir versuchen, über den Sommer hinaus mit ihm weiterzuarbeiten. An diesem Thema wird gearbeitet, allerdings sitzen hier natürlich gleich mehrere Parteien am Verhandlungstisch", sagte Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth zuletzt in der "Sport Bild".

VfB Stuttgart: Nübel-Verbleib beim FC Bayern "kaum vorstellbar"

Fest steht: Mit guten Leistungen hat der ehemalige U21-Nationalspieler im Ländle bewiesen, dass er das Zeug zur Nummer eins in der Bundesliga hat. Die positive Entwicklung wird auch in München genau beobachtet. Dort habe man die Auftritte des ehemaligen Schalkers laut "TZ" mit "Wohlwollen wahrgenommen".

Im Gegensatz zu dessen zweijähriger Leihe zum AS Monaco, soll es zudem einen "regelmäßigen Austausch" zwischen Nübel und dem FC Bayern geben. Torwart-Trainer Michael Rechner habe ein "sehr positives Bild" von dem Keeper. Dieses Vertrauen spüre Nübel und helfe ihm dabei seine guten Leistungen zu zeigen, heißt es in dem Bericht der Tageszeitung weiter.

Dennoch ist es den Informationen der "TZ" zufolge eher unwahrscheinlich, dass Nübel eine Zukunft beim FC Bayern hat. Die Zukunft des Torhüters hängt offenbar von Manuel Neuer ab. Da dessen Comeback jedoch äußerst zufriedenstellend verlief, sei ein Nübel-Verbleib an der Isar aktuell "kaum vorstellbar".