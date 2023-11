Liverpool fliegt Diaz-Eltern zu Weihnachten ein

AFP/SID/JUAN BARRETO

Luis Diaz feiert Weihnachten mit der Familie

Der FC Liverpool hat die Eltern seines Stürmers Luis Diaz aus Kolumbien nach England einfliegen lassen, damit sie mit ihrem Sohn nach dem traumatischen Entführungserlebnis Weihnachten verbringen können. Luis Manuel Diaz und seine Frau Cilenis Marulanda waren in ihrer Heimat am 28. Oktober entführt worden, sind inzwischen aber wieder frei.

Der Vater befand sich zwölf Tage in der Gewalt einer Guerilla-Gruppe, die Mutter wurde nach wenigen Stunden gerettet. Am vergangenen Dienstag wurde die Familie wieder vereint, als Stürmer Diaz zu Länderspielen mit Kolumbien in seine Heimat reiste. Er traf im WM-Qualifikationsspiel gegen Brasilien (2:1) doppelt - vor den Augen seines ergriffenen Vaters.

An der Reise auf die Insel mit der Ankunft am Samstag nahmen weitere Familienangehörige teil. Diaz selbst stößt nach dem zweiten Qualispiel mit Kolumbien am Dienstag in Paraguay dazu. Dann wartet ein dicht gepackter Kalender auf ihn und die Reds von Teammanager Jürgen Klopp mit elf Spielen zwischen dem 25. November und Neujahr.